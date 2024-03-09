بمناسبة يوم المرأة العالمي.. سباق (اختراق الضاحية) ضمن اختتام فعاليات البطولة المدرسية المركزية للريشة الطائرة في اللاذقية

اللاذقية- سراب علي:

اختتمت اليوم في صالة التربية الرياضية في اللاذقية فعاليات البطولة المدرسية المركزية للريشة الطائرة، التي شارك فيها ٤٤ تلميذاً وتلميذة في مرحلة التعليم الأساسي من مختلف المحافظات، و فاز بها عن فئة الذكور بالمركز الأول فريق السويداء و المركز الثاني طرطوس والثالث حماة ،أما بالنسبة للفرق الفائزة للإناث فقد حصل فريق الحسكة على المركز الأول وحلب على المركز الثاني وحماة المركز الثالث.

وأقيم على هامش البطولة سباق (اختراق الضاحية) لمسافة ١كم بمناسبة يوم المرأة العالمي بالتعاون مع كلية التربية الرياضية في جامعة تشرين، ومشاركة مدرسات التربية الرياضية وطالبات كلية التربية الرياضية وطالبات من المرحلة الثانوية وشابات من المجتمع المحلي بمحافظة اللاذقية .

وفي نهاية الفعالية التي استمرت لمدة يومين، تم تكريم و تتويج الفرق الثلاثة الأولى في بطولة المدارس المركزية للريشة الطائرة لحلقة التعليم الأساسي( بنات وبنين) ،كما توجت الفائزات بالسباق .

حضر التكريم مدير التربية في اللاذقية عمران أبو خليل الذي أكد في تصريحه لـ” تشرين ” أن إقامة البطولة المدرسية المركزية للريشة الطائرة بمشاركة 44 تلميذاً وتلميذة في مرحلة التعليم الأساسي من مختلف المحافظات، يدعو للفخر بهذا الجيل، وأن الرياضة جزء لا يتجزأ من حياتهم، حيث استضافت اللاذقية هذه البطولة وعلى هامشها وبمناسبة أعياد آذار و عيد المرأة العالمي ، أقيم سباق ( اختراق الضاحية ) لمسافة ١كم بمشاركة ١٠٠ سيدة من المدرسات الرياضة و طالبات كلية الرياضة وطالبات المدارس الثانوية في المحافظة إضافة لسيدات من المجتمع المحلي.

وأشار مدير التربية إلى تضافر جهود جميع القائمين على الرياضة الأهلية والمدرسية لإنجاح هذه البطولة، وهنأ الفائزين، متمنياً لهم المزيد من الفوز و التألق في جميع المنافسات القادمة .

بدورها، أوضحت مدير الأنشطة الفنية و الرياضية في وزارة التربية لانا زخور في تصريحها لـ “تشرين”أن البطولة جاءت ضمن خطة وزارة التربية لإعادة الألق وتنشيط الحركة الرياضية المدرسية.

وأضافت زخور : لا يخفى على أحد أن إعادة الإعمار تستهدف البنى التحتية والمؤسسات بالدرجة لثانية، لكن بالدرجة الأولى تستهدف بناء قدرات ومهارات الطلاب، فالرياضة تبني البدن والذهن وتساهم بإيصال كافة القيم الاجتماعية والإنسانية من خلال روح المبادرة والمنافسة وتقبل الربح والخسارة .

ولفتت إلى أنه يشارك بالبطولة المركزية للريشة الطائرة بنون وبنات من تلاميذ الحلقة الأولى من ١١ محافظة على أمل أن تشارك المحافظات جميعها العام القادم.

وأشارت زخور إلى أن السباق الذي أقيم على هامش البطولة كان بمثابة شكر للمرأة على تضحياتها و عملها وإنجازها في جميع المجالات بمناسبة عيد المرأة العالمي الذي يصادف الثامن آذار.

فيما أكد الفائزون في بطولة الريشة الطائرة بالمراكز الثلاثة الأولى أن المنافسة كانت قوية، معبرين عن سعادتهم بهذا التكريم الذي يشكل حافزاً لهم للمشاركة بالمنافسات القادمة لتحقيق أفضل النتائج ، مشيرين إلى التسهيلات التي قدمت لهم لإتمام هذه البطولة.

وأكدت كل من الفائزتين بسباق (اختراق الضاحية )بالمركز الأول عن فئة المدارس شهد شعار وربى سواس عن فئة المعلمات أن هذه المشاركة هي بمناسبة يوم المرأة العالمي ، مشيرتان إلى أن كل امرأة تستطيع أن تثبت ذاتها من موقعها، فالمرأة كانت ولا تزال مصدر الإلهام والقوة العزيمة رغم الظروف المحيطة بها ، وهي قادرة على ترك بصمة في مجالها.