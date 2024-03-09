الحرارة أدنى من معدلاتها وأمطار متوقعة في معظم المناطق

تشرين:

تميل درجات الحرارة للانخفاض قليلاً لتصبح أدنى من معدلاتها بقليل في أغلب المناطق، نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي يترافق بتيارات غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية اليوم أن يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم ماطر وخاصة في المناطق الساحلية والوسطى والشمالية والجزيرة، وتكون الهطولات غزيرة ومصحوبة بالرعد وحبات البرد أحياناً في تلك المناطق، فيما تبقى الأجواء ليلاً باردة بشكل عام في المرتفعات الجبلية مع تشكل الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر، وخاصة في أجزاء من المنطقة الوسطى والشمالية الغربية.

الرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها 75 كيلو متراً بالساعة على المناطق الساحلية والجنوبية والوسطى والمرتفعات الجبلية، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

غداً.. تميل درجات الحرارة للارتفاع قليلاً لتصبح حول معدلاتها في أغلب المناطق، ويكون الجو غائماً جزئياً بشكل عام مع بقاء فرصة لهطل زخات محلية من المطر في المناطق الساحلية والشمالية والجزيرة.