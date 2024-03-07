بمشاركة 125 شركة تجارية وصناعية متخصصة.. افتتاح مهرجان التسوق “شام الخير” في مجمع الأمويين

دمشق – ماجد مخيبر:

افتتح وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك محسن عبد الكريم علي ووزير الصناعة عبد القادر جوخدار ومحافظ دمشق طارق كريشاتي مهرجان التسوق “شـام الخـير” كل ما تحتاجه العائلة، بالتعاون مع محافظة دمشق و غرف صناعة دمشق وريفها وغرفة تجارة دمشق وغرفة تجارة ريف دمشق ضمن مجمع الأمويين بدمشق من 7 آذار ولغاية 2 نيسان بمناسبة شهر رمضان المبارك.

وأوضح الوزير علي أن الهدف من إقامة المهرجان طرح تشكيلة من المواد الغذائية والسلع الأساسية التي تلبي حاجة المواطنين بأسعار مناسبة داعياً الفعاليات التجارية والصناعية لممارسة دورها ومسؤوليتها الاجتماعية والوطنية لتخفيف الأعباء المادية عن المواطنين وتخفيض أسعار سلعهم ومنتجاتهم في ظل ضعف القدرة الشرائية بسبب الإمكانات ونقص الموارد بسبب الاحتلال الغاشم لبعض مناطق إنتاج مقدرات وثروات بلادنا.

علي: الوزارة مستمرة بعملها في التدخل الإيجابي ضمن الإمكانات المتوافرة والقدرات المتاحة

وأكد الوزير علي أننا نعمل في القطاع العام والقطاع الوطني والفعاليات الصناعية والتجارية التي تستطيع أن تتشارك وتتكامل في هذا العمل من أجل تحقيق أفضل سعر ممكن للمواطن، في ظل هذه الظروف الصعبة والقدرات المحدودة والإمكانيات البسيطة، ونحاول بكل ما لدينا من وسائل وطاقات لنفعل شيئاً يحقق رضى المواطن ضمن المستطاع.

و أضاف وزير التجارة: إن مهرجانات التسوق في جميع المحافظات تقوم بتوفير السلع بسعر التكلفة كونها تخطت حلقات الوساطة بين المنتج والمستهلك وبالتالي تحقق تدخلاً إيجابياً لمصلحة المواطن من خلال الأسعار المخفضة والعروض التي تطرحها الشركات وتعمل على الحد من آثار التضخم الذي تعاني منه العديد من الدول ومنها سورية التي عانت من ويلات الحرب الظالمة لسنوات والآثار الخطيرة للحصار المفروض على سورية من كل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، وكلها عوامل أثرت سلباً بشكل كبير على موارد الدولة وهذا انعكس على المواطن بشكل عام.

ولفت إلى أن الوزارة مستمرة بعملها ضمن التدخل الإيجابي ضمن الإمكانات المتوافرة والقدرات المتاحة وذلك سواء عبر طرح السلع والمواد الأساسية ضمن صالات المؤسسة السورية للتجارة بكميات كبيرة وأسعار مناسبة أو عبر ضبط الأسواق من خلال جهازها الرقابي في كل المحافظات، خاصة خلال شهر رمضان الكريم بهدف التخفيف من الأعباء نتيجة زيادة الاستغلال من قبل البعض مع ارتفاع الطلب.

جوخدار: القطاعان العام والخاص شريكان في هذا المهرجان لتحقيق هدف مهم في تلبية احتياجات المستهلكين خلال شهر رمضان المبارك

وأردف الوزير علي قائلاً: لكي ينجح كل عمل تجاري اقتصادي أو اجتماعي لخدمة المواطنين ولنتحقق كلنا من أن حالة التكامل الاجتماعي فيما بيننا جميعاً هي حاصلة ومستمرة من أجل بقاء وطننا منيعاً وقوياً في مواجهة كل هذه التحديات التي تحاك لنا وكل المؤامرات التي تُصنع من خلال الحصارات والحروب التي تأتي على بلدنا، و لذلك نشكر مواطننا وكل من يساهم في مواجهة التحديات بالصبر والتحمل حتى نصل جميعاً إلى حالة الأمان والاطمئنان والاستقرار والنمو والتقدم التي نرجوها ونطمح إليها جميعاً.

بدوره وزير الصناعة عبد القادر جوخدار أشار إلى مشاركة نحو 125 مشاركاً من الصناعيين ومن منشآتهم مباشرة ضمن المهرجان لتقديم السلع بجودة ومواصفة عالية وبسعر التكلفة، مشيراً الى الكثافة والإقبال الكبيرين من قبل المواطنين على هذا السوق وتواجدهم ضمن الأجنحة هو دليل واضح على أن السعر هو سعر منافس كما أن القطاعين العام والخاص كلاهما شريك في هذا المهرجان لتحقيق هدف مهم في تلبية احتياجات المستهلكين خلال شهر رمضان المبارك.

من جانبه محافظ دمشق محمد طارق كريشاتي أوضح أن المحافظة قدمت مختلف الدعم المطلوب لاستقطاب المنتجين ليكونوا قائمين على المهرجان، مبيناً أن البيع سيكون بسعر التكلفة ومن المنتج إلى المواطن بشكل مباشر مع كسر كل حلقات الوساطة، مشيراً إلى ضرورة توفير احتياجات المواطنين من مختلف المواد والسلع الغذائية إضافة إلى الألبسة والمنظفات بأسعار تقل عن سعر الجملة، والهدف من المبادرة هو التكافل الاجتماعي ما بين أبناء مدينة دمشق وكل من التجار والصناعيين، وتم تشكيل لجنة لمتابعة عمليات البيع خلال المهرجان وللتأكد من أن البيع يتم بأسعار أقل من السعر السائد في السوق وكل من يقوم بالبيع بسعر أعلى سوف يتم استبداله مباشرة.

كريشاتي: المحافظة قدمت الدعم المطلوب لاستقطاب المنتجين ليكونوا قائمين على المهرجان

رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها غزوان المصري أكد أن الشركات الصناعية المشاركة جمعيها ملتزمة بتقديم منتجاتها بسعر التكلفة خلال فترة شهر رمضان، كما أن غرفة الصناعة قدمت كل المعدات والتجهيزات الضرورية واللازمة لإقامة المهرجان، وبرعاية محافظة دمشق وبالتشاركية مع غرفة تجارة دمشق وغرفة تجارة ريف دمشق، ونحن نشهد إقبالاً كبيراً من الشركات الصناعية التي لديها الرغبة في المساهمة بتقديم شيء مهم من خلال تقديم منتجات بأسعار جديدة أقل من السوق، وبمعدل يصل إلى حدود 25 % تقريباً .

كما أشار المصري إلى أن الأسعار يمكن تخفيضها بالتعاون ما بين غرف الصناعة والتجارة والجهات الحكومية ممثلة بوزارة التجارة الداخلية ووزارة الصناعة ومحافظة دمشق.

يذكر أن المهرجان يضم نحو 125 شركة تجارية وصناعية متخصصة بكل أنواع السلع الغذائية عالية الجودة وبسعر التكلفة وبتخفيضات، ومنها السلع الأساسية كالأرز والزيت والسكر والمعكرونة واللحوم وكل مستلزمات العائلة خلال شهر رمضان المبارك وعيد الفطر السعيد، ويقام المهرجان بشكله الموسع لأول مرة في مجمع الأمويين ويستقبل المواطنين على فترتين قبل الإفطار وبعد الإفطار، وتم اختيار المكان نظراً لمساحته الكبيرة ولموقعه وسط دمشق.