صباغ يبحث مع وفد برنامج الأغذية العالمي تعزيز دوره في دعم السوريين

دمشق- تشرين:

التقى نائب وزير الخارجية والمغتربين بسام صباغ اليوم في مقر الوزارة وفداً من برنامج الأغذية العالمي برئاسة رانية إبراهيم دقش مساعدة المديرة التنفيذية للبرنامج.

وأعرب صباغ عن تقديره لأهمية عمل البرنامج في الحفاظ على الأمن الغذائي العالمي، والدور الذي يقوم به في سورية، وخاصة لجهة تقديم المساعدات الغذائية للسوريين، مع التأكيد أيضاً على أهمية تنفيذ مشاريع التعافي المبكر ودورها في إعادة تأهيل البنية التحتية، وتيسير عودة المهجرين السوريين.

وشدد نائب الوزير على ضرورة عدم تسييس العمل الإنساني، وعلى أن تظل سورية ضمن قائمة أولويات البرنامج، ومساهمته في دعم صمود السوريين، والبحث عن مانحين جدد لسد النقص الحاصل في التمويل، وخاصة في ضوء استمرار فرض الإجراءات القسرية أحادية الجانب على الشعب السوري والتي أدت إلى تداعيات كارثية، وأعاقت بشكل مباشر عمل المنظمات الأممية في سورية.

من جهتها، عرضت دقش الجهود التي يبذلها البرنامج لمعالجة الأزمة المالية الناجمة عن تراجع مستوى التمويل العالمي، والذي باتت تعاني منه معظم وكالات وبرامج الأمم المتحدة، مؤكدة التزام البرنامج بالاستمرار في تقديم المساعدات الإنسانية للشعب السوري وتعزيزها وفق خطة واضحة تستند إلى عملية تحديد الحاجات والأولويات وفق التحليل والمسح الذي يجريه البرنامج.

حضر اللقاء السفير أيمن رعد معاون وزير الخارجية والمغتربين، والوزير المستشار صفوان بركات مدير إدارة المنظمات والمؤتمرات الدولية بالإنابة، والسكرتير الثالث نور علي مديرة مكتب نائب الوزير.