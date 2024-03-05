مجلس محافظة دمشق يحدد رسم مبيت السيارات في مراكز  الحجز

دمشق- بشرى سمير

وافق مجلس محافظة دمشق اليوم خلال الجلسة الثالثة التي عُقدت برئاسة إياد الشمعة رئيس المجلس على توصيات تقرير لجنة التخطيط والإحصاء والبرامج والموازنة، الذي قدمه عضو المكتب التنفيذي المختص محمد أمين زيدان، المتضمن تحديد رسم مبيت السيارات في مراكز الحجز كافة سواء في المراكز العامة (العائدة ملكيتها إلى محافظة دمشق) أو في المراكز العائدة ملكيتها إلى القطاع الخاص أو المستثمرة والمرخصة أصولاً، بحيث تصبح أجرة المبيت اليومي للمركبة في مراكز الحجز على الشكل التالي :

الأسبوع الأول ( 7 أيام ) / 10/ آلاف ليرة للمركبات ذات الوزن /3500 /كغ /، وما فوق/ 3500 / كغ / 15 / الف ليرة سورية.

من نهاية الأسبوع الأول وحتى الثلاثين يوماً /5 / آلاف ليرة للمركبات ذات الوزن /3500 /كغ / وما فوق /3500 /كغ / 8 / آلاف ليرة سورية.

الأيام أكثر من ثلاثين يوماً / 2000 / ليرة سورية للمركبات ذات الوزن /3500 /كغ / وما فوق /3500 /كغ / 3 / آلاف ليرة سورية .

كما وافق المجلس على تحديد بدل خدمة القيد العقاري المُستعجل من السجل المؤقت بـ / 14900 / وعلى بدل خدمة إذن مزاولة مهنة لأول مرة أو تجديده بـ /20 /الف ليرة سورية.

ثم انتقل المجلس إلى مناقشة طروحات أعضاء المكتب التنفيذي المتعلقة بعمل قيادة شرطة محافظة دمشق، وأقسام الشرطة في المحافظة والشؤون المدنية والإحصاء و الأملاك الخاصة والبرامج والتخطيط والموازنة والجمارك.

تساؤلات الأعضاء تمحورت حول ضرورة إسراع أقسام الشرطة بتنظيم ضبوط سرقة خزانات ومحولات الكهرباء، لتتمكن الشركة من الإصلاح وتعويض الأضرار الناجمة عن السرقة، كما طالب الأعضاء بضرورة مؤازرة قسم شرطة المحافظة لدوائر الخدمات في ضبط المخالفات والإشكالات، ولاسيما في سوق الحميدية، و السماح لذوي الإعاقة السمعية بقيادة السيارات، والسماح لمركبات النقل الداخلي بالتعاقد مع الجهات العامة لنقل الموظفين من دون الحاجة إلى موافقة تغيير خط السير لها.

وتساءل الأعضاء عن سبب توقف عدد كبير من باصات الشركة العاملة للنقل الداخلي عن العمل، وعن سبب الازدحام الشديد على هذه الخطوط،

وطالبوا بزيادة عدد الصرافات الآلية ومعالجة الازدحام عند صرف رواتب الموظفين مستفسرين عن آلية الدفع الإلكتروني التي تطبقها محافظة دمشق.

معاون قائد شرطة دمشق العميد أيمن حليمة، بيّن أن أقسام الشرطة لا يمكن أن تنظم ضبط سرقة لأملاك أية جهة عامة من دون ورود كتاب رسمي من الوازرة أو الجهة العامة المعنية، فالتأخر الحاصل أحياناً بتنظيم ضبوط سرقة خزانات الكهرباء بسبب تأخر ورود كتاب من وزارة الكهرباء بإعلامنا بالحادثة وتنظيم ضبط وأقسام الشرطة جاهزة فوراً لتنظيم أي ضبط.

رئيس قسم شرطة محافظة دمشق العميد عبد الرزاق عبود، أكد على جاهزية القسم لتقديم المؤازرة لكافة دوائر الخدمات في إزالة الإشغالات والمخالفات، حيث قام القسم مؤخراً بإزالة كافة الإشغالات من سوق الحمدية، وتم تثبيت دورية مؤلفة من 12 عنصراً بإمرة ضابط لمنع عودة الإشغالات مجدداً إلى السوق ، منوهاً بأن القسم قام منذ بداية العام الجاري بتنظيم / 3081/ ضبط مخالفة، وقدم / 3100/ دورية مؤازرة لإزالة الإشغالات والأختام وهدم مخالفات وتبليغات .. إلخ.

مدير فرع مرور دمشق العميد أنس حسن، أكد أن القانون يمنع بعض ذوي الإعاقة مثل السمع والنظر من قيادة السيارات ولا تمنح لهم رخصة قيادة .

وأشار عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل عمار غانم إلى أن المحافظة تعمل على إحداث خطوط خاصة بنقل الموظفين، وذلك من خلال الاستعانة بآليات الريف وستقوم المحافظة بتقديم مادة المازوت لهم بالسعر المدعوم، أما حول السماح لسيارات النقل الداخلي بنقل الموظفين، فهذا ممنوع لأنه سيؤدي إلى تفريغ خطوط النقل من المركبات.

وأوضح مدير هندسة المرور سامر حداد إمكانية أن تقدم سيارات النقل الداخلي المتعاقدة مع جهات عامة لنقل الموظفين، صورة عن عقدها لهندسة المرور مع تحديد خط سير المركبة، وبداية الخط ونهايته لتزويدها بمادة المازوت المدعوم.

مدير النقل الداخلي في دمشق محمد أبو رشيد، بيّن أن الازدحام الذي تشهده بعض خطوط النقل في المدينة بسبب توقف عدد من باصات الشركة عن العمل لعدم تعبئة مادة المازوت لها، حيث تم توقيف المدير المالي ( آمر صرف ثمن المحروقات في الشركة ) مع أكثر من 15 موظفاً من قبل الأمن الجنائي على إثر اكتشاف سرقة كابلات نحاسية لعدد من الحافلات المتوقفة في مرآب باب مصلى وحتى تاريخه لم يُعين البديل.