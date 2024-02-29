وزير الموارد المائية يبحث واقع المياه في حمص

حمص- ميمونة العلي:

بحث وزير الموارد المائية المهندس حسين مخلوف خلال الاجتماع الموسع اليوم مع مديري الجهات التابعة للوزارة في مبنى محافظة حمص الواقع المائي في المحافظة بحضور محافظ حمص المهندس نمير مخلوف.

وأكد الوزير أهمية التعاون بين الوحدات الإدارية وشركة الصرف الصحي ومراعاة سلم الأولويات في صيانة شبكات الصرف الصحي وتجهيزها، لتكون قابلة للاستثمار بشكل كامل، واستعرض ما تقوم به مؤسسة المياه من مشاريع تتضمن توسيع شبكات المياه ودفع وتيرة العمل إلى الأمام والبحث عن أي إضافة واستثمار لتحسين جودة الخدمات ورفع سوية العمل، مضيفاً: إن هذا اللقاء فرصة للاطلاع على كل ما يتم تقديمه من خدمات ومعرفة احتياجات محافظة حمص، منوهاً بأهمية إعادة دراسة مشاريع الصرف الصحي إلى مديرية الخدمات الفنية بحمص بما يخدم سرعة الإنجاز.

وشدد على الانتقال إلى أساليب الري الحديث للحفاظ على المخزون المائي والتقليل من هدر المياه وترشيد استهلاكها، مبيناً أن “مياه حمص” حصلت على كامل احتياجاتها من مازوت محطات الضخ، و لا مبرر لتأخير تنفيذ أي مشروع سواء كان من شركة أو مقاول، لأن نصف المبلغ المرصود لهذا المشروع سيذهب فرق أسعار، ووجه بضرورة التغلب على نقص العمالة في تشغيل المحطات عن طريق التعهدات وإعداد دفتر شروط لتشغيل المحطات التي تعاني من نقص العمالة.

من جانبه، أشار مدير مؤسسة المياه المهندس أيمن نداف إلى الصعوبات التي تواجه عمل المؤسسة في ظل الإمكانات المحدودة، وضرورة العمل وفق مبدأ الأولويات ووفق توجيهات وزارة الموارد المائية، مشيراً إلى استلام بئرين من آبار الشومرية وتوقيع اتفاقية مع مياه حماة لإدارة آبار الشومرية.

وبين مدير شركة الصرف الصحي المهندس عدنان بدعة، أن العمل حالياً على الخطة الوطنية للمعالجة المكانية لمحطات الصرف الصحي وحمص مشمولة بـ ١٢٦ محطة وقد أنجزت الدراسة لحوالي ٣٨ منها، وفي الشهر المقبل تستكمل بقية الدراسات، وإن أهم ما ينفذ في حمص حالياً مشروع محطة المعالجة في قرية الناعم لأنه يخدم ٢٠ تجمعاً سكانياً وستوضع في الخدمة قريباً، وهناك خمس محطات نقطية ستتم إعادة تأهيلها بالتعاون مع المنظمات الدولية.

وبعد الاجتماع زار وزير الموارد المائية سد المزينة غربي حمص والتقى بالقائمين على السد، حيث يعتبر من أهم السدود في المحافظة، ووصلت نسبة الامتلاء فيه إلى ٨٠٪ من السعة التخزينية.

وبين مدير الموارد المائية وسيم علي أن الأمطار جيدة لهذا العام، ووصلت نسبة التخزين إلى أكثر من ٨٠٪ في سدود المنطقة الغربية والشمالية، مؤكداً أن ٩٨٪ من شبكات ري حمص جاهزة والأمطار تبشر بموسم ري جيد.