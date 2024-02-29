وزير التجارة الداخلية يشدد من حلب على عدم التراخي بمراقبة الأسواق وضبطها وفق القوانين والأنظمة النافذة

حلب- تشرين:

أشاد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك محسن عبد الكريم علي، بتضافر جهود العاملين في مختلف الجهات والمؤسسات الحكومية المعنية بالحفاظ على الأمن الغذائي للمواطن.

وأكد الوزير خلال جولة تفقدية مساء اليوم برفقة محافظ حلب حسين دياب، لمتابعة سير العمل في عدد من المخابز وصالات المؤسسة السورية للتجارة وعدداً من أسواق المدينة، على أهمية تنظيم انسياب السلع الأساسية ووفرتها في الأسواق بالكفاية اللازمة، خصوصاً قبيل قدوم شهر رمضان المبارك، وأهمية استمرار التعاون والتنسيق بوتائر عالية لإتاحة مستلزمات واحتياجات المواطن، وتوخي عدم حصول اختناقات في ظل الظروف المعيشية الصعبة.

وشدد وزير التجارة الداخلية على عدم التراخي بمراقبة الأسواق، وضبطها وفق القوانين والأنظمة النافذة، والتعاطي اللائق والبناء والمتوازن في تطبيق القانون ومعالجة شكاوى المواطنين باهتمام وعناية ومسؤولية كبيرة.

شارك في الجولة عضو المكتب التنفيذي المختص بالمحافظة المهندس محمد فياض، ورئيس غرفة التجارة عامر حموي، ومديرا التجارة الداخلية وحماية المستهلك احمد سنكري ، والسورية لمخابز المهندس جميل شعشاعة، وأمين سر غرفة التجارة سامر نواي.