اجتمع بكادر السورية للتجارة في حمص.. وزير التجارة الداخلية: توفير احتياجات المواطنين بأفضل المواصفات وبأسعار مناسبة

حمص- تشرين:

شدد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك محسن عبد الكريم علي، على تركيز الجهود باتجاه تفعيل التعاون والتنسيق المستمر بين مديريات التجارة الداخلية والمؤسسة السورية للتجارة والفعاليات التجارية والصناعية، وبلورة حالة تنظيمية متناغمة في الأسواق، بما يضمن تعزيز وتعميق مفاعيل التدخل الإيجابي لـ “السورية للتجارة” وتحقيق انعكاسات ملموسة في الأسواق بشكل مباشر، تصب في مصلحة المواطن وتخفف عنه وطأة الظروف الصعبة، وفق أقصى ما تتيحه الإمكانات المتوفرة، إلى جانب رفع كفاءة إدارة الصالات بما يحقق الأهداف الاجتماعية المرجوة من مبدأ التدخل الإيجابي في الأسواق، وتكثيف عمليات تزويد هذه الصالات بالسلع الأساسية الهامة في يوميات المواطن، وخاصة خلال شهر رمضان المبارك.

وأكد الوزير خلال ترؤسه اليوم اجتماعاً ضمّ كادر عمل المؤسسة السورية للتجارة- فرع حمص، بحضور محافظ حمص نمير مخلوف ومدير عام المؤسسة زياد هزاع، على عدم ادخار الإمكانات والجهود، وبذل ما يلزم لتحقيق سلاسة ومرونة بالعمل وبكفاءة ومسؤولية وحرص عالٍ، وإيلاء أهمية واهتمام بالغين لتوفير متطلبات واحتياجات المواطنين بأفضل المواصفات والشروط وبأسعار مناسبة ومتهاودة قدر الإمكان، ترضي المواطن وتلبي حاجاته، موجهاً بالاستثمار الأمثل للإمكانات والسيولة والموارد المتاحة، خدمة للمواطن الذي يتفهّم ظروف بلده ويدرك الآثار السلبية والظلال الثقيلة التي أرخى بها الحصار على هذا البلد الصامد.

وأوضح الوزير أن أداء “السورية للتجارة” لدورها الجاد والفاعل في مهمتها الإستراتيجية على مستوى التدخل الإيجابي في الأسواق، سيسهم بشكل تلقائي وهادئ ومنظّم في تخفيض وضبط الأسعار، وتوفير السلع بمواصفات ونوعية جيدة. مشدداً على أهمية تناغم الأداء وتكامل جهود الجميع كفريق واحد متعاون متجانس لتحسين آلية العرض والتسويق، وإدارة تدفق المواد المواد والسلع، والاهتمام الكبير بتسويق المنتجات الزراعية من الفلاحين مباشرة، لما لذلك من أثر إيجابي مزدوج على الفلاح والمستهلك، وقد أثبتت المؤسسة فعالية هذا الدور وأهميته من خلال التجربة المؤكدة على الأرض.

محافظ حمص نمير مخلوف شدد على تعزيز الثقة بمؤسسات الدولة وخاصة السورية للتجارة و دورها

من خلال التدخل الايجابي الحقيقي بشكل ملموس الذي يؤدي إلى نيل ثقة المواطن والتخفيف من الأعباء والتأكيد على توفر المواد في الصالات والبيع بأسعار مخفضة والتعامل اللائق مع المواطنين مع استعداد المحافظة اتخاذ كل مايلزم للنهوض بالواقع التمويني بالمحافظة وتحقيق الخدمة للمواطن وخاصة مع قدوم شهر رمضان المبارك.