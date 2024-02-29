المهندس عرنوس يبحث مع السفير الإماراتي بدمشق تعزيز التعاون الثنائي وفتح آفاق جديدة في عدد من القطاعات الحيوية

التقى رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس اليوم سفير دولة الإمارات العربية المتحدة بدمشق حسن أحمد الشحي.

وأكد الجانبان خلال اللقاء الذي حضره الأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء الدكتور قيس محمد خضر وعضو بعثة دولة الإمارات العربية المتحدة المستشار عبد الحكيم النعيمي عمق العلاقات التاريخية المميزة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وضرورة البناء عليها لتعزيز التعاون الثنائي وفتح آفاق جديدة أمامه في عدد من القطاعات الحيوية، لاسيما في ظل حالة عدم الاستقرار التي تشهدها المنطقة والعالم والصعوبات التي يواجهها الاقتصاد العالمي.

رئيس مجلس الوزراء أشار إلى ما تقوم به الحكومة السورية لتنشيط القطاع الاقتصادي ولاسيما القطاعات ذات الأولوية والتي تمس مستوى معيشة المواطنين. كما تطرق إلى ما تمتلكه سورية من مقومات اقتصادية وصناعية وزراعية وفرص استثمارية واسعة ويد عاملة ماهرة، معتبراً أن هناك العديد من النقاط المشتركة التي يمكن الانطلاق منها لتنشيط العمل المشترك، ومنها الإدارة والحوكمة ونقل الخبرات لدى الجانبين في قطاعات عدة.

وأعرب المهندس عرنوس عن التقدير لوقوف دولة الإمارات إلى جانب الشعب السوري في مواجهة كارثة الزلزال وتقديمها المساعدات الإنسانية والإغاثية للمتضررين، مؤكداً أن الشعب السوري لن ينسى مواقف الأشقاء والأصدقاء الذين كانوا سنداً وعوناً حقيقياً له في مواجهة تداعيات الزلزال.

من جهته أعرب السفير الإماراتي عن تطلعه لتعزيز التعاون الثنائي وتطوير العلاقات التاريخية لما فيه مصلحة البلدين الشقيقين، مشيراً إلى إمكانيات التعاون في مجالات البيئة والمناخ والمياه وغيرها من المجالات التي تخدم المصلحة المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.