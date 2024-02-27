96 شهيداً ضحايا مجازر الاحتلال في قطاع غزة في الـ24 ساعة الماضية.. و«التربية الفلسطينية»: 5427 طالباً استشهدوا منذ بدء العدوان

تشرين:

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب خلال الساعات الـ24 الماضية 11 مجزرة في قطاع غزة راح ضحيتها 96 شهيداً و172 جريحاً.

وقالت الوزارة في بيان اليوم: «إن عدد ضحايا عدوان الاحتلال المتواصل لليوم الـ144 على القطاع ارتفع إلى 29878 شهيداً و70215 جريحاً، بينما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات من جراء منع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم».

من جهة أخرى أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني أنه منذ أمس قام بتعليق العمل مع المنظمات الدولية لمدة 48 ساعة احتجاجاً على ممارسات الاحتلال، مشيراً إلى أن قوات الاحتلال اعتدت على المسعفين في محيط مستشفى الأمل بمدينة خان يونس جنوب القطاع واعتقلت عدداً منهم، مطالباً المجتمع الدولي بالضغط على «إسرائيل» لوقف الاعتداءات بحق الطواقم الطبية.

إلى ذلك طالبت الوزارة المؤسسات الدولية بالتحرك العاجل لتوفير احتياجات مجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، الذي خرّبه الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامه، وحاصره ومنع إدخال الأدوية والاحتياجات الأساسية إليه.

وقالت الوزارة في بيان اليوم: إن «الطواقم الطبية عاجزة عن تقديم الرعاية الصحية للمرضى في المجمع من جراء فقدان الإمكانيات وتوقف مولد الكهرباء وعدم توفر الأوكسجين، وتعطل شبكة الصرف الصحي، وانقطاع المياه وتكدس النفايات»، مبينة أن المجمع يحتاج إلى سلسلة إصلاحات عاجلة من أجل تقديم الخدمات الصحية لنحو 1.8 مليون فلسطيني جنوب القطاع.

وأشارت الوزارة إلى الحاجة لإخلاء أكثر من 120 مريضاً من المجمع ونقلهم إلى مستشفيات أخرى لتلقي الرعاية الصحية.

إلى ذلك أعلنت وزارة التربية الفلسطينية أن 5427 طالباً استشهدوا، وأصيب 9193 في قطاع غزة والضفة الغربية منذ بدء الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على القطاع في السابع من تشرين الأول الماضي.

وأوضحت في بيان اليوم نقلته وكالة «وفا» أن عدد الطلبة الذين استشهدوا في القطاع منذ بداية العدوان وصل إلى 5379، والذين أصيبوا إلى 8888، بينما استشهد في الضفة 48 طالباً، وأصيب 305 آخرون، إضافة إلى اعتقال 97، مشيرة إلى استشهاد 255 وإصابة 91 معلماً وإدارياً في القطاع وإصابة 6 بجروح واعتقال 73 في الضفة.

ولفتت إلى أن 351 مدرسة بينها 65 مدرسة تابعة لوكالة «أونروا» تعرضت للقصف والتخريب في القطاع، ما أدى إلى تدمير 40 منها بالكامل وإلحاق أضرار جسيمة بـ111 مدرسة، بينما تعرضت 57 مدرسة في الضفة للاقتحام والتخريب.

وأشارت وزارة التربية إلى أن 620 ألف طالب في القطاع ما زالوا محرومين من الالتحاق بمدارسهم منذ بدء العدوان، بينما يعاني معظم الطلبة من صدمات نفسية ويواجهون ظروفاً صحية صعبة.