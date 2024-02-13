الحرارة أعلى من معدلاتها وأجواء مغبرة في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية

تشرين:

تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بنحو4 – 6 درجات مئوية،نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام، وسديمياً مغبراً في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية وخلال الليل تتكاثر الغيوم المنخفضة تدريجياً على المناطق الجنوبية والساحلية والشمالية والوسطى وتصبح الفرصة مهيأة لهطل أمطار متفرقة فوق تلك المناطق.

الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة أحياناً مثيرة للغبار في بعض المناطق الداخلية، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

غداً… يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلاتها بقليل ما عدا المنطقة الشرقية تكون فيها درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بنحو 4 – 5 درجات مئوية، ويكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم ماطر على فترات فوق أغلب المناطق، ويكون الهطل غزيراً ومصحوباً بالعواصف الرعدية وحبات البرد أحياناً، وخاصة في المناطق الساحلية والشمالية والشرقية والجزيرة، ويحذر من تشكل السيول في تلك المناطق، ويكون الهطل ثلجيا على المرتفعات الجبلية العالية.