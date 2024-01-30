الثلوج تقطع طرقات في ريف اللاذقية.. و”المخابز” تؤمن الأفران الأشد تأثراً بمستلزمات الإنتاج لمدة 15 يوماً 

اللاذقية- صفاء إسماعيل

مع استمرار فعالية المنخفض الجوي في اللاذقية، أُغلقت طرقات رئيسية عدة في ريف المحافظة بفعل تراكم الثلوج.

وبيّن مدير المخابز في اللاذقية سومر مخلوف لـ”تشرين”، أنّه تمّ تأمين مستلزمات الإنتاج لجميع المخابز التي تتأثر بهطول الثلوج وانقطاع الطرقات، مدللاً بمخابز كل من الحفة، المزيرعة، بيت عانا، عين التينة، حيث تم تأمين هذه المخابز بمادة الطحين، الخميرة، النايلون، الوقود، بالإضافة لقطع الغيار والصيانة، وذلك لضمان عدم توقف المخبز عن الإنتاج تحت أي ظرف، والاستمرار بإنتاج كميات الخبز المعتادة لمدة 15 يوماً متواصلة.

وأضاف مخلوف: تم التنسيق بين مديري المخابز في الريف و المجتمع المحلي ورؤساء البلديات والمخاتير ورؤساء الشعب الحزبية، من أجل تأمين الأهالي برغيف الخبز، مؤكداً أنّه تم تسخير جميع الإمكانات لضمان استمرار الإنتاج في المخابز وتأمين وصول الخبز إلى الأهالي.

ومع تواصل الجهود لفتح الطرقات الرئيسية في القرى التي شهدت تساقطاً للثلوج، قامت الوحدات الإدارية بالتعاون مع الوحدات الشرطية بتأمين مادة الخبز للأهالي في تلك القرى.

وبيّن رئيس فرع شرطة المرور في اللاذقية العميد بسام سعود طريق أنّ الآليات وضباط وعناصر مركز الطرق العامة موجودون على الطرقات الرئيسية التي تشهد انقطاعاً بسبب تراكم الثلوج، مشيراً إلى القيام بفتح طريق بيت ياشوط- الغاب من مفرق قرية بشيلي وحتى الحدود الإدارية مع محافظة حماه، كما أنّ الأعمال متواصلة لفتح الطرقات الرئيسية في بلدة صلنفة، بالتعاون بين مجلس البلدة وشرطة الناحية وآليات مديرية الخدمات الفنية.