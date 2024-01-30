الكدمات الزرقاء في الجسم هل تستدعي استشارة الأطباء

تشرين:

تظهر بعض الكدمات على أجزاء متفرقة من جسم الإنسان، تزول في أغلب الأحيان من تلقاء نفسها، وتحدث الكدمات عند احتباس الدم أسفل الجلد، وذلك نتيجة تضرر الأوعية الدموية الدقيقة حيث من الممكن أن تتضرر هذه الأوعية نتيجة سقوط أو ضربة أو ارتطام ولكن ما أسباب الكدمات المفاجئة؟ أحياناً تُشير سهولة الإصابة بالكدمات إلى وجود حالة مرضية كامنة خطرة، مثل وجود مشكلة في تجلط الدم أو أحد أمراض الدم، خاصةً إذا ظهرت الكدمة على جذع الجسم أو الظهر أو الوجه أو إذا ظهرت من دون أسباب معروفة.

ووفق موقع «ويب طب» فإنّ هناك العديد من الأمور التي تُصنّف ضمن قائمة مسببات الكدمات المفاجئة في الجسم، منها ما يأتي:

1. التقدم بالعمر: تصبح فرصة ظهور كدمات مفاجئة في الجسم أكبر، وذلك لأن الأوعية الدموية تصبح أضعف، كما أن الجلد يصبح أرق، لذا قد تلاحظ ظهور هذه الكدمات بسهولة كلما تقدمت بالعمر وبشكل متكرر أكثر.

2. الوراثة: فقد تبين أنّ الإنسان يكون عرضة للإصابة بالكدمات بشكل أكبر في حال كان هناك شخص في العائلة مصاب بها.

3. تناول بعض الأدوية: من أبرز أسباب ظهور الكدمات المفاجئة في الجسم، تناول بعض أنواع الأدوية ومن أهمها مضادات التخثر، ومضادات الالتهاب غير الستيرويدية، والكورتيكوستيرويدات.

إضافًة إلى ذلك قد تسبب بعض الأدوية ضعفاً أو تغييراً في الأوعية الدموية الدقيقة، ما يجعلك أكثر عرضة للإصابة بالكدمات ومن بينها مضادات الاكتئاب.

كما قد تبين أنّ بعض المكملات الغذائية، مثل: زيت السمك، والثوم، والجينسنغ عوامل تزيد النزيف وبالتالي تزيد من ظهور كدمات مفاجئة.

4. الإفراط في تناول الكحول: يعد الإفراط في تناول الكحول من أسباب الكدمات المفاجئة، فهي من أكثر الأمور التي تُلحق الضرر في صحة الكبد، وترفع خطر الإصابة بتشمع الكبد، حيث تسبب الإصابة بأمراض الكبد فقدان الكبد قدرته على إنتاج البروتينات التي تساعد في تجلط الدم، وبالتالي يكون الإنسان أكثر عرضة للنزيف ولظهور الكدمات بسهولة.

5. الإصابة بأحد اضطرابات النزف: تعد اضطرابات النزف، مثل: مرض الناعور، أو قلة الصفيحات، أو نقص العامل الخامس من أسباب الكدمات المفاجئة في الجسم؛ لأنها تؤثر في قدرة تميع الدم وتجلطه، ويتوجب على الأشخاص المصابين بهذا النوع من الأمراض تناول الأدوية وفقاً لإرشادات الطبيب، وذلك لحماية صحتهم من أي مضاعفات محتملة.

6. نقص الفيتامينات: من أكثر أسباب ظهور الكدمات المفاجئة في الجسم هو نقص الفيتامينات، حيث تلعب بعض الفيتامينات دوراً في عملية شفاء الجسم وتجلط الدم، ومن أهم الفيتامينات التي قد يسبب نقصانها ظهور الكدمات بسهولة في الجسم: فيتامين «ج», و فيتامين ك.

ويؤكد الأطباء، أن الإصابة بالكدمات عادةً تزول من تلقاء نفسها مع مرور الوقت، لكن في بعض الحالات يجب استشارة الطبيب، ومن هذه الحالات:

-ظهور عدد كبير من الكدمات على الجسم.

-عندما تكون الكدمات كبيرة الحجم ويرافقها نزيف.

-ظهور الكدمات بشكل سريع وسهل مقارنة مع الماضي.

-تترافق الكدمات مع بعض الأعراض المختلفة، مثل: الحمى، واصفرار الجلد، وانخفاض الطاقة.

-ظهور الكدمات بالتزامن مع تناول بعض أنواع الأدوية.

-عندما تكون الكدمات مؤلمة وعملية شفائها بطيئة.