100 ألف بوابة إنترنت مدمجة بالخطوط الهاتفية.. “الاتصالات” توقّع مذكرة استلام تجهيزات مقدمة من الصين

دمشق- مايا حرفوش:

وقّع وزير الاتصالات والتقانة المهندس إياد الخطيب وسفير جمهورية الصين الشعبية شي هونغوي اليوم في مبنى الوزارة، مذكرة استلام المرحلة الأولى من تجهيزات الاتصالات المقدمة من جمهورية الصين الشعبية لمصلحة الشركة السورية للاتصالات.

وبعد توقيع المذكرة قام الوزير والسفير الصيني بجولة اطلاعية على تجهيزات الاتصالات الصينية المركبة بمركز اتصالات ببيلا، وأكد السفير الصيني خلال الجولة الاطلاعية في مركز اتصالات ببيلا استعداد بلاده لتقديم كل الدعم لإعادة خدمات الاتصالات للمواطنين في المناطق المتضررة من الإرهاب، مضيفاً إن الدفعة الأولى من تجهيزات الاتصالات المقدمة لسورية، تشمل تزويد عدد من المراكز الهاتفية بالبوابات المدعومة بالصوت والصورة بمختلف المحافظات لتمكينها من تقديم خدمة المكالمات والإنترنت.

وزير الاتصالات والتقانة وفي تصريح له أكد أنه تم البدء بتوريد التجهيزات وتركيبها في المحافظات الأكثر تضرراً من الإرهاب وهي ريف دمشق وحلب وريفها وفي ريف حماة وريف دير الزور، مشيراً إلى أنه تم استلام الدفعة الأولى من التجهيزات المقدمة من جمهورية الصين الشعبية، وهي 100 ألف بوابة إنترنت مدمجة بالخطوط الهاتفية، وتوزيعها على 26 مركزاً هاتفياً، مضيفاً: المرحلة الثانية من هذه التجهيزات ستخصص لتوسيع مقاطع الشبكة الخاصة بالإنترنت في سورية.

وبيّن الوزير خلال جولته برفقة السفير الصيني بمركز اتصالات ببيلا أن المركز حالياً بالخدمة بعد تركيب أكثر من 6800 بوابة إنترنت من المنحة الصينية، وأكد الوزير أنه سيتم تركيب التجهيزات التي قدمتها جمهورية الصين الشعبية في باقي المحافظات خلال الربع الأول من العام الحالي.

بدوره السفير الصيني شي هونغوي أكد استعداد بلاده لدعم الجانب السوري، مبيناً أن زيارة السيد الرئيس بشار الأسد لجمهورية الصين الشعبية مهدت الطريق لبناء علاقات استراتيجية بين البلدين اللذين تجمعهما علاقات تاريخية متميزة، ومضيفاً إن تقديم تجهيزات الاتصالات لإعادة خدمات الاتصالات للمناطق المتضررة من الإرهاب، تأتي ضمن الدور الذي تلعبه بلاده في المساهمة بإعادة إعمار سورية، مؤكداً استعداد بلاده تقديم المزيد من المساعدات للمناطق المنكوبة بمختلف المجالات.