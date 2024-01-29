رغم جريان أنهار زركان والجرجب والخابور.. مخازين سدود الحسكة مازالت أقل من العام الماضي

الحسكة – خليل اقطيني:

بدأت اليوم المياه بالجريان في عدة أنهار في محافظة الحسكة. . وذكر مدير الموارد المائية المهندس عبد العزيز أمين أن المحافظة شهدت جريان المياه في ثلاثة أنهار، هي نهر الخابور ورافداه زركان والجرجب وهما نهران موسميان تجري المياه فيهما في فصل الشتاء من جراء هطل الأمطار.

مبيناً أن تدفق هذه الأنهار الثلاثة في بلدة تل تمر شمال غرب الحسكة بلغ اليوم 2 م3/ ثا لنهر زركان، وارتفع تدفق نهر الجرجب من 1.5 م3/ ثا خلال الأسبوع الماضي إلى 14 م3/ثا. أما نهر الخابور فوصل تدفقه إلى 16 م3/ ثا، بعد أن كان 4 م3/ثا خلال الأسبوع الماضي.

وتوقع أمين ارتفاع تدفق هذه الأنهار كلما استمرت الأمطار بالهطل، ولاسيما أن جريان المياه في مجاريها ما كان له أن يكون لولا الأمطار الغزيرة التي شهدتها المحافظة خلال موسم الشتاء الحالي، وخاصة في منطقة رأس العين المحتلة شمال غرب الحسكة، حيث الينابيع والعيون التي تغذي نهر الخابور ومجاري الأنهار والوديان الأخرى، الأمر الذي سيؤدي إلى وصول مياه نهر الخابور إلى منطقة الحسكة ومن ثم إلى المناطق الأخرى التي يمر فيها، وصولاً إلى مصبه في نهر الفرات عند منطقة البصيرة في محافظة دير الزور، ما سيتيح الفرصة أمام الفلاحين لسقاية محاصيلهم المزروعة في الحقول الموجودة على ضفتي النهر.

لافتاً إلى أن استمرار هطل الأمطار وجريان المياه في الأنهار الموسمية والدائمة والوديان والمسيلات من شأنه زيادة مخازين السدود الكبيرة والسطحية في مختلف مناطق المحافظة، وذلك لأن هذه المخازين مازالت أقل من مخازين الفترة ذاتها من العام الماضي، على الرغم من استمرار هطل الأمطار وغزارتها في الموسم الحالي.

وأشار أمين إلى أن مخزون بحيرة سد الشهيد باسل الأسد جنوب الحسكة يبلغ 87.500 مليون م3 في حين كانت الكمية المخزنة في بحيرة السد خلال الفترة نفسها من العام الماضي 90.460 مليون م3. في حين مازال مخزون بحيرتي سدي الثامن من آذار (الحسكة الشرقي) والسابع من نيسان (الحسكة الغربي) صفراً.

مضيفاً أن حجم التخزين في بحيرات السدود السطحية شمال شرق المحافظة بلغ على الشكل الآتي: سد السفان في منطقة المالكية 22.925 مليون م3 يقابلها 27.415 مليون م3 خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وفي سد باب الحديد في منطقة الجوادية 2.920 مليون م3 يقابلها 3.380 ملايين م3. وفي سد الجراحي في منطقة القحطانية 12.850 مليون م3 يقابلها 11.300 مليون م3. وفي سد الجوادية في منطقة الجوادية 2.440 مليون م3 يقابلها 2.240 مليون م3. وفي سد الحاكمية في منطقة المالكية 3.876 ملايين م3 يقابلها 4.715 ملايين م3. وفي سد المنصورة في منطقة المالكية 918 ألف م3 يقابلها 1.020 مليون م3. وفي سد معشوق في منطقة القحطانية 960 ألف م3 يقابلها 820 ألف م3.

وأكد أمين أن كمية المياه المخزنة في بحيرات السدود في المحافظة خلال الموسم الحالي حتى الآن هي أقل من الكمية المخزنة فيها خلال الفترة نفسها من العام الماضي بـ 6 ملايين و 966 ألف م3. إذ تبلغ الكمية المخزنة في بحيرات جميع السدود حتى الآن 134.389 مليون م3، يقابلها 141.355 مليون م3 خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

مشدداً على أن جميع السدود في محافظة الحسكة في حالة فنية جيدة، سواء السدود الكبيرة أو السطحية. وتقوم كوادر فرع الموارد المائية بتفقد حالتها الفنية باستمرار إلى جانب قياس مخازين المياه في بحيراتها، ورفع تقارير بذلك إلى الجهات المعنية يومياً.