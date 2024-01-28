دمشق وريفها تحلان إشكالية تزويد السرافيس بالمازوت

ريف دمشق – زهير المحمد:

كشف نائب محافظ ريف دمشق جاسم المحمود في تصريح خاص لـ«تشرين» أنه تم استكمال جميع الإجراءات لنقل كل مخصصات السرافيس العاملة على عدد من خطوط المحافظة، والتي كانت تتزود بالمازوت من كازيات محافظة دمشق، ليصبح تزويدها من محطات ريف دمشق.

مؤكداً أن اتخاذ هذا الإجراء جاء في إطار تخفيف أعباء التنقل والانتظار الذي كان يعاني منه السائقون، وحسب المحمود فإن عدد السائقين المستفيدين من هذا الإجراء يزيد على أربعة آلاف سائق.

وأشار نائب محافظ ريف دمشق إلى أنه تتم أيضاً دراسة بعض المسائل العالقة بين محافظتي دمشق وريفها، وفي مقدمتها الحدود الإدارية المتشابكة بين المحافظتين، وفصل مركز نقل النفايات وغيرها من القضايا.

وفيما يتعلق بإعادة تأهيل بعض المناطق في ريف المحافظة التي دمرت بنيتها التحتية بفعل الإرهاب، أشار المحمود إلى أنه يتم حالياً إزالة الأنقاض في العديد من مناطق الحجر الأسود، وسيتم العمل على أيضاً على تنفيذ خط للصرف الصحي وخط للمياه لتخديم العائدين إلى منازلهم ولاسيما في حي الجزيرة بالحجر الأسود.

وفي سياق آخر، نوه المحمود إلى أن كل البلديات حصلت على حصصها من الموازنة خلال العام الماضي للقيام بمشروعات سواء الزفت أو الصرف صحي أو بناء الجدران الاستنادية، لافتاً إلى أنه تم توزيع نحو 51.7 مليار ليرة على البلديات لتنفيذ هذه المشروعات.