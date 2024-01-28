بارتفاع أربعة أضعاف عن الموسم الماضي.. بدء توزيع بذار البطاطا المستوردة على المزارعين في اللاذقية

اللاذقية – باسمة إسماعيل:

رغم أن محصول البطاطا لا يعدّ من المحاصيل الزراعية الاستراتيجية في اللاذقية، إلا أن أغلبية المزارعين أبدوا امتعاضهم من ارتفاع أسعار بذار البطاطا هذا الموسم، بما يقارب أربعة أضعاف عن الموسم الماضي، وبيّن بعضهم لـ”تشرين” أن هذا الارتفاع سيؤثر في المواطنين، وخاصة شريحة ذوي الدخل المحدود التي تعتمد على البطاطا كطبخة رئيسية.

وأشار البعض الآخر إلى أن البطاطا لم تعد “طبخة” في السنتين الماضيتين، فكيف مع ارتفاع أسعار بذار البطاطا، ما سيؤدي إلى ارتفاع أسعارها عندما تنضج، لافتين إلى أن كيلو البطاطا يباع اليوم بين 6000-8000 ليرة، بينما كان سعر كيلو بذار البطاطا الواحد 4200 ليرة، فكم سيصبح سعرها هذا الموسم وسعر الكيلو الواحد لبذار البطاطا 20 ألف ليرة؟

بدوره، أكد مدير فرع اللاذقية لإكثار البذار الدكتور إبراهيم صبيحة لـ” تشرين” أنه تم اليوم البدء بتوزيع بذار البطاطا المستوردة على المزارعين المكتتبين حصراً، وفق النسبة المقررة من الإدارة العامة في حلب للصنف “سبونتا”، البالغة 23.7 من أصل الكمية المكتتب عليها وتصل هذه النسبة إلى 51.98 من الصنفين “نعيما وسنيرجي”، بسعر 20 ألف ليرة للكيلو الواحد للصنف «سبونتا» و21000 ألف ليرة للصنفين “نعيما وسنيرجي”.

وأوضح صبيحة أن السعر تحدده الإدارة العامة في حلب وفق معطياتها، وليس للفرع أي دور في تحديد السعر، وأن عدد المكتتبين لدى فرع اللاذقية 80 مزارعاً والكمية المكتتب عليها 94600 كيلوغرام.

وأضاف: تم الانتهاء من توزيع بذار القمح والشعير المحسنة المغربلة والمعقمة لموسم 2023-2024، حيث بلغت الكميات الموزعة في كل مناطق اللاذقية، بذار قمح 392150 كغ، سعر الكيلو الواحد 3950 ليرة، بذار شعير 3800 كغ سعر الكيلو الواحد 3200 ليرة، وتم توزيع 150 ليتر فطر محاري بسعر 16500 ليرة من دون اكتتاب وحسب المتوفر.

وأوضح صبيحة أنه لوحظ انخفاض بكميات البذار الموزعة لهذا الموسم مقارنة بالموسم الماضي، حيث كانت الكميات الموزعة لموسم 2022- 2023 بذار قمح 655150 كغ بسعر 2750 ليرة للكيلو الواحد، بذار شعير 8000 كغ بسعر2100 ليرة للكيلو، بذار فول 3700 كغ بسعر 2863 ليرة للكيلو، بذار البطاطا المستوردة 95 ألف كيلوغرام بسعر 4200 ليرة للكيلو لصنف “سبونتا”، كما تم توزيع 365 ليتر فطر محاري بسعر 16500 ليرة لليتر.