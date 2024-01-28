أهلي حلب يحل ضيفاً على الكرامة في دوري كرة السلة

تشرين – حاتم شحادة:

يستضيف الكرامة فريق أهلي حلب تمام السابعة من مساء اليوم في صالة غزوان أبو زيد في حمص ضمن منافسات المرحلة 13 من الدوري السوري بكرة السلة.

وكان أهلي حلب تعثر في المرحلة الماضية أمام ضيفه الجيش لذلك يطمح أبناء المدرب التونسي صفوان الفرجاني في تصحيح المسار والعودة لسكة الانتصارات.

بدوره يتطلع الكرامة لمصالحة جماهيره بعد الخسارة أمام الجلاء في المرحلة الماضية 68-63.

وفي مباراة أخرى يسعى الجيش لمواصلة عروضه القوية عندما يحل ضيفاً على الحرية في صالة الحمدانية بحلب.

وكان الجلاء حقق فوزاً مستحقاً على ضيفه الوثبة متذيل الترتيب بنتيجة 94-74 ضمن افتتاح منافسات المرحلة.

ويتصدر النواعير الترتيب العام للدوري برصيد 21 نقطة يليه أهلي حلب برصيد 19 نقطة والجلاء ثالثاً والكرامة رابعاً بالرصيد نفسه من النقاط.