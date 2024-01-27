الجو غائم إلى غائم ماطر فوق أغلب المناطق وشديد البرودة ليلاً

تشرين:

تستمر درجات الحرارة بالانخفاض لتصبح أدنى من معدلاتها بحوالي 2 – 4 درجات مئوية جراء تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي يمتد في طبقات الجو كافة مرفق بكتلة هوائية باردة ورطبة.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها اليوم أن يكون الجو غائماً إلى غائم ماطر أحياناً فوق أغلب المناطق وغائماً جزئياً إلى غائم ماطر أحياناً فوق مناطق متفرقة، وتكون الهطولات غزيرة خاصة في المناطق الساحلية والجنوبية الغربية وثلجياً فوق المناطق التي يزيد ارتفاعها على 1200 متر وممزوجاً في المناطق التي يكون ارتفاعها دون ذلك.

وأشارت المديرية إلى أن الجو يكون ليلاً شديد البرودة محذرة من حدوث الصقيع وتشكل الضباب فوق المرتفعات وبعض المناطق الداخلية.

الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة مع هبات تتجاوز سرعتها 70 كيلومتراً بالساعة في المناطق الجنوبية الشرقية.