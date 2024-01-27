الصهاريج و الشاحنات تخالف خط سيرها و تسبّب الكثير من الحوادث على طريق  “بارمايا”.

طرطوس – رفاه نيوف:

على ما يبدو لن تتوقف حوادث السير على طريق بارمايا التي تقع ضمن الطريق المركزي الذي يصل ما بين بانياس – حماة، ما دامت شرطة الطرق تسمح بمرور الشاحنات والمقطورات على هذا الطريق.

ففي نهاية الأسبوع الماضي وقع حادثاً ضمن الحدود الإدارية لقرية بارمايا، حيث تسبب انزلاق صهريج محمل بالمازوت، وانقلابه يوم الأربعاء الماضي، وكان متوجهاً من بانياس إلى حماة، إلى تسرب المازوت على الطريق وشكل خطورة للمسافرين، وفي اليوم الثاني الخميس تسبب المازوت الذي بقي على الطريق عند منطعف المشفى في قرية بارمايا بانزلاق قاطرة قادمة من محافظة حماة باتجاه بانياس.

حوادث السير، وخاصة الصهاريج و الشاحنات في قرية بارمايا، ليست جديدة، ومن كثرة الحوادث و أعداد الوفيات عليه سمي “طريق الموت” ،

ويعد طريق” بانياس القدموس حماة” من الطرق المركزية في المحافظة و أكثرها كثافة مرورية، لأنه يربط الساحل بالداخل، ويختصر مسافة كبيرة، وليست المرة الأولى التي نكتب عن خطورة هذا الطريق.

مدير فرع المواصلات الطرقية في طرطوس المهندس حسين ناصر أوضح لـ” تشرين”، أنّ طريق” بانياس القدموس حماة” غير مخصص لحركة الشاحنات والصهاريج و الحمولات الثقيلة، ويوجد أكثر من كتاب، موجه من قِبل محافظ طرطوس إلى محافظ حماة، و إلى قائد شرطة المحافظة لمنع سير المركبات الثقيلة على هذا المحور، وخط سيرها هو الاتوستراد الدولي طرطوس- حمص، ومنها إلى الداخل.

وأكد على ضرورة إلزام الشاحنات والصهاريج بالسير على الطريق الدولي، وليس على الطريق المركزي بانياس- حماه، وبذلك نخفف من الحوادث التي تسببها هذه الآليات أثناء عبورها للمنعطفات في قرية بارمايا.