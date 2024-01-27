أمطار درعا تتجاوز 75٪ من معدلها العام حتى الآن

درعا – عمار الصبح:

شملت الأمطار التي هطلت يوم أمس والليلة الماضية معظم مناطق محافظة درعا، حيث تفاوتت غزارتها بين منطقة وأخرى، فيما لا يزال الهاطل مستمراً وبفعالية أقل حتى الآن.

وأوضح مدير الزراعة في درعا المهندس بسام الحشيش، أنّ أعلى معدل هطول جرى تسجيله في منطقة الشجرة في الريف الغربي للمحافظة بواقع 38 مم، تلتها مدينة جاسم 26 مم، ومدينة درعا 25 مم، ونوى 20 مم، وتل شهاب 20 مم، وبصرى الشام 19 مم، وإزرع 15 مم، والصنمين 14 مم، والشيخ مسكين 13 مم.

وأشار الحشيش إلى أنّ معدل الأمطار الهاطلة حتى الآن تجاوز 75% من معدلها السنوي العام، فيما وصل في بعض المناطق إلى 90٪، لافتاً إلى أنّ مجموع أمطار الموسم الحالي حتى الآن تجاوز تلك المسجلة خلال الفترة المقابلة لها من الموسم الماضي بأكثر من ثلاثة أضعاف، حيث بلغ متوسط أمطار الموسم الحالي في المحافظة 243 مم مقابل 74مم فقط، للفترة نفسها من العام الماضي.

ويأمل فلاحو المحافظة أن تحمل الأيام القادمة مزيداً من الهطولات المطرية، ما يبشر – حسب وصفهم – بموسم زراعي وفير، وخصوصاً مع الاخبار المتداولة عن استمرار الحالة الجوية إلى نهاية الأسبوع الجاري، والتي تتزامن مع انتهاء “أربعينية الشتاء”.