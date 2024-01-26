تشرين:

أكد السفير الهندي بدمشق أرشاد أحمد أن العلاقات الهندية- السورية وثيقة للغاية ومبنية على روابط قوية وأخوية بين الشعبين على أساس خلفيات تاريخية متماثلة مؤكداً دعم الهند لسورية في حربها ضد الإرهاب، وبقاء سفارتها مفتوحة واحترام سيادة سورية وحقوقها ودعمها خلال الأزمات وتقديم المساعدات بعد الزلزال.

وأشار أحمد مساء اليوم خلال حفل استقبال بمناسبة الذكرى الـ 75 لعيد الجمهورية الهندية في فندق الشيراتون بدمشق، إلى ما حققته الهند من تطور نوعي في الأداء الرقمي والاستجابة للصحة العامة والتطور والنمو وتمكين جميع شرائح المجتمع، مؤكداً أن الهند ستواصل دعم سورية في الحفاظ على سيادتها وسلامة أراضيها وهو أمر يجب احترامه.

واستعرض السفير ما حققته بلاده خلال السنوات الماضية من تقدم ونجاح على الصعد كافة.

من جانبه أكد معاون وزير الخارجية والمغتربين أيمن رعد أن العلاقات السورية- الهندية تاريخية وشيجة ووطيدة منذ إعلان استقلال البلدين، منوهاً بموقف الهند تجاه الأزمة في سورية، حيث لم تغلق سفارتها بدمشق ولم تنأ بنفسها وقدمت لها جميع أشكال الدعم الدبلوماسي والسياسي والثقافي والتعليمي والصحي والمساعدات الإنسانية بعد الزلزال.

وقال رعد: “إن سورية لن تنسى وقوف الهند إلى جانبها، وجانب حقوق الشعوب ودعمها للقضية الفلسطينية ونحن مدينون لها دائماً بهذا الموقف النبيل والذي يعبر عن أصالتها وثقافتها وقيمها كما أرساها المهاتما غاندي وقادة الاستقلال”، مشيراً إلى أن الهند كانت من الدول المؤسسة لحركة عدم الانحياز التي تفخر سورية بانتمائها إليها.

تخلل الحفل فقرات فنية وفلكلورية وحضر الحفل مسؤولون سوريون من الحكومة والأحزاب وعدد من أعضاء مجلس الشعب، وبعض مديري الإدارات في وزارة الخارجية ورؤساء المنظمات والنقابات الشعبية والمهنية والسفراء المعتمدين وممثلي البعثات الدبلوماسية بدمشق ورجال وعلماء دين.

تصوير: يوسف بدوي