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الغباش يبحث مع مع مدير منظمة الصحة العالمية سبل تعزيز التعاون الصحي وتطوير برامج التعافي المبكر

بحث وزير الصحة الدكتور حسن الغباش مع المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس غيبريسوس سبل تعزيز التعاون الصحي وتطوير برامج التعافي المبكر.
وناقش الجانبان خلال لقائهما على هامش أعمال الدورة الـ154 للمجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية المنعقدة في جنيف حالياً عدداً من المشاريع الصحية طويلة الأمد، إضافة إلى تعزيز الدعم المقدم لبرامج ومشاريع التعافي المبكر لما لها من أهمية في تحسين الوضع الإنساني بشكل ملموس ولاسيما في القطاع الصحي.
وأشار الوزير الغباش إلى الصعوبات التي تواجه سورية جراء الحرب الإرهابية والإجراءات القسرية أحادية الجانب التي طالت مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية الحيوية بما فيها القطاع الصحي، لافتاً إلى أهمية الدعم الذي تقدمه منظمة الصحة العالمية لسورية خلال السنوات الماضية.
بدوره نوه المدير العام لمنظمة الصحة العالمية بالجهود التي تبذلها سورية في سبيل استمرار تقديم الخدمات الصحية للمواطنين، مؤكداً التزام المنظمة بالاستمرار في توفير الدعم الذي تطلبه سورية لتعزيز القطاع الصحي واستمرار تقديم الرعاية الصحية لمواطنيها.

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