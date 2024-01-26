تنين بحري يأتي على 187 بيتاً محمياً في قرى سهل عكار اليوم

طرطوس- رفاه نيوف:

من جديد، الأحوال الجوية السائدة بمحافظة طرطوس تتسبب بتنين بحري يضرب عدة مناطق في محافظة طرطوس وتحديداً قرى يحمور بني نعيم البصيصة وابو عفصة.

رئيس دائرة صندوق الجفاف والكوارث الطبيعية بزراعة طرطوس الدكتور حيدر شاهين أكد لـ«تشرين» بأن لجان الصندوق والوحدات الإرشادية المعنية توجهت إلى أماكن الضرر، وقدرت الأضرار الأولية في قريتي سمريان وبحوزي في سهل عكار بعد ظهر اليوم بحوالي /97/ بيتاً بلاستيكياً، مزروعة بالخيار والبندورة تعود ملكيتها لنحو /18/ مزارعاً، وبنسبة ضرر (50- 90)%.

وتضرر 90 بيتاً محمياً بقرى يحمور والبصيصة وبني نعيم وابو عفصة وتراوحت نسبة الضرر ما بين 50 _ 80٪.