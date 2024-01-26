عاصفة مطرية محمّلة بالبرد تتسبّب بتساقط ثمار الحمضيات وغمر بيوت بلاستيكية في ريف جبلة

اللاذقية- صفاء إسماعيل:

شهدت اللاذقية عاصفة مطرية محمّلة بحبات البرد فجر اليوم، تسبّبت بأضرار زراعية في ريف جبلة، إذ أكد رئيس اتحاد فلاحي اللاذقية أديب محفوض في تصريح ل”تشرين” أن تساقط حبات البرد بغزارة تسبّب بأضرار كبيرة في محصول الحمضيات في قريتي سيانو وغنيري بريف جبلة.

وأشار محفوض إلى تساقط ثمار البالنسيا، المندلينا، اليافاوي، اللنغا، مؤكداً أنه على الرغم من الهطلات المطرية السائدة زار الأراضي الزراعية المتضررة في القريتين، لكنه من الصعب حصر الأضرار حالياً بسبب سوء الأحوال الجوية.

كما لفت محفوض إلى غمر عدد من البيوت البلاستيكية في قرية الأشرفية، بالإضافة لأنفاق في العسالية، حيث تقوم اللجان بحصر الأضرار.

وأكد محفوض أن مناطق المحافظة المتبقية (اللاذقية، القرداحة، الحفّة) لم تشهد أي أضرار زراعية نتيجة العاصفة، حسب تأكيد رؤساء الروابط الفلاحية في تلك المناطق.

ولفت محفوض إلى أنه، فجر اليوم، اندلع حريق في محطة محروقات اتحاد الفلاحين بسبب الصاعقة البردية، وقد تمكن عناصر فوج إطفاء اللاذقية من إخماد الحريق قبل وصول النيران إلى خزانات الوقود، ما حال دون وقوع حريق ضخم.

وأوضح محفوض أن الحريق أسفر عن أضرار مادية، واتخذ كادر المحطة مع المختصين، إجراءات الصيانة الفورية والمحطة قيد العمل وتقدم خدماتها المعتادة للمواطنين.