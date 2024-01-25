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توقيع مذكرة تفاهم بين «الضرائب والرسوم» وشركة «سما» للدفع الالكتروني

تشرين:
وقعت الإدارة الضريبية مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للضرائب والرسوم وبين شركة سما (SAMA PAy) للدفع الالكتروني، وذلك ضمن خطة عمل الهيئة العامة للضرائب والرسوم لتبسيط الإجراءات والتوجه نحو أدوات الدفع الالكتروني لدفع الضرائب والرسوم المترتبة على السادة المكلفين، ولتقديم أفضل الخدمات لهم بأبسط الوسائل الممكنة، وضمن عمليات أتمتة أعمال الإدارة الضريبية.
وتقدم المذكرة خدمات الدفع الإلكتروني للمتعاملين الحاصلين على بطاقات مصرفية للراغبين بتسديد الضرائب والرسوم والذمم المالية المترتبة عليهم من خلال قنوات وأدوات الدفع الإلكتروني مثل نقاط البيع “pos” وتطبيقات الموبايل التي ستوفرها الشركة وفق ضوابط الخدمات المصرفية الإلكترونية الصادرة عن الجهات الوصائية.
ووفي هذا السياق تذكر الادارة الضريبية السادة المكلفين أن بإمكانهم تسديد التزاماتهم الضريبية عبر حساباتها المصرفية لدى المصارف العاملة على أرقام الحسابات الموجودة على موقعها:
http://www.syriantax.gov.sy/?page=category&category_id=195&lang=ar

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