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سورية تعرب عن أحر تعازيها للصين بضحايا الانهيار الجبلي والزلزال وتؤكد تضامنها مع ذوي الضحايا

أعربت سورية عن أحر التعازي وأصدق مشاعر المواساة، لجمهورية الصين الشعبية بضحايا الانهيار الجبلي والزلزال، وأكدت تضامنها مع عائلات الضحايا والمصابين.
وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان اليوم: “تعرب حكومة الجمهورية العربية السورية عن أحر التعازي وأصدق مشاعر المواساة، لحكومة وشعب جمهورية الصين الشعبية الصديقة، بضحايا الانهيار الجبلي الذي وقع في مقاطعة يونان جنوب غرب الصين، والزلزال الذي ضرب مقاطعة شينجيانغ شرق الصين يومي الـ22 والـ23 من كانون الثاني 2024”.
وأضاف البيان: “كما تعبّر عن تضامنها الكامل ووقوفها إلى جانب جمهورية الصين الشعبية الصديقة قيادة وحكومة وشعباً، وعن تعاطفها مع عائلات الضحايا والمصابين، وتمنياتها بالشفاء العاجل للجرحى.

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