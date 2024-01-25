وزير التجارة الداخلية من اللاذقية: رغيف بجودة ووزن صحيحين وسلع بأسعار تنافسية

اللاذقية – تشرين:

شدد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك محسن عبد الكريم، على ضرورة إنتاج رغيف الخبز بأفضل المواصفات والجودة الممكنة، والمراقبة الدائمة لعمل المخابز ومدى التزامها بمعايير إنتاج تضمن حق المواطن بالحصول على الخبز بالوزن والجودة الصحيحين، ومتابعة إيصال المادة بشكل جيد وسلس.

واطلع الوزير خلال جولته اليوم في محافظة اللاذقية على واقع العمل في عدد من المخابز في المحافظة وخطوط الإنتاج وآلية العمل، وواقع توزيع مادة الخبز للمواطنين والمعتمدين.

وخلال ترؤسه اجتماعاً للأسرة التموينية في المحافظة أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك ضرورة المتابعة الدائمة لعمل صالات السورية للتجارة والحرص على تعزيز قائمة السلع والمواد فيها مع الحرص ما أمكن على الجودة، وأن تكون الأسعار منافسة في السوق.

ولفت الوزير خلال الاجتماع الذي حضره مدير عام المؤسسة السورية للتجارة زياد هزاع وعضو المكتب التنفيذي لقطاع التجارة في المحافظة الدكتور معلا إبراهيم إلى أن المطلوب من المؤسسة استجرار مختلف الأصناف الزراعية مباشرة من الفلاحين وفق الإمكانات المتاحة، وبما يوفر الدعم لهم ويحفظ حقوقهم، ويحقق التنافسية العادلة في الأسواق لمصلحة المستهلك والمنتج معاً.

كما تطرق الوزير إلى عمل عناصر حماية المستهلك في الأسواق وأن يتسم المراقبون باللباقة وتنبيه أصحاب الفعاليات إلى المخالفات وتنظيم الضبوط في حال التكرار وعدم التهاون في معالجة المخالفات الجسيمة ولاسيما التي تتعلق بصحة المواطن.

هذا وقد استمع الوزير إلى شرح مفصل حول واقع تسويق الحمضيات والصعوبات التي تعتري عمليات التسويق، وجرى تداول الخيارات والمقترحات لتذليل ما أمكن من هذه الصعوبات.