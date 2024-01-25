الوزير المنجد يفتتح قسماً للعلاج الفيزيائي في النبك

دمشق- تشرين:

افتتح وزير الشؤون الاجتماعية والعمل لؤي المنجد بحضور محافظ ريف دمشق صفوان أبو سعدى، قسم العلاج الفيزيائي الذي أنشأته جمعية المجد بالتعاون مع جمعية العماد في النبك.

واطلع الوزير على الخدمات المقدمة للأطفال من ذوي الإعاقة في القسم الذي يساعد في اجتيازهم مجموعة من التحديات، منها عائق “الخوف والتأقلم مع المكان” من خلال مجموعة علاجات علمية وطبية بحسب مراحل عمر الطفل وقدراته وطبيعة إعاقته.

كما اطلع الوزير المنجد على عمل وحدة الصناعات الريفية في مدينة دير عطية التي تتضمن مشاغل جمعية خاتون الثقافية التراثية وتشمل تدريب النساء العاملات على حرف السجاد اليدوي وصناعة البسط القماشي التراثي والمنظفات وأشغال الصوف اليدوي وبالماكينة إضافة إلى إقامة دورات الحلاقة والكروشيه، كما تقدم الوحدة بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية خدمات عديدة للأرامل وذوي الشهداء.

وأكد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل أن الوزارة تعمل بشكل دائم على تعزيز التعاون والتشاركية وتبادل الخبرات بين الجمعيات والمجتمع المحلي بهدف التكامل والعمل على صعيد التكافل الاجتماعي ومساعدة المحتاجين في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها سورية ونشر التجارب الناجحة في مناطق أخرى.