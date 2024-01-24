لأول مرة جامعة دمشق ضمن أفضل ألفي جامعة وفق معيار الشفافية من تصنيف (الويبومتريكس) العالمي

دمشق- تشرين:

تقدمت جامعة دمشق 355 مرتبة ضمن معيار الشفافية من تصنيف «الويبومتريكس» العالمي لتصبح في المرتبة 1876 عالمياً، بعد أن كانت في المرتبة 2231 في النسخة السابقة من التصنيف.

يذكر أن الجامعة استفادت من زيادة عدد الاستشهادات «الإسنادات» الفعالة لباحثي الجامعة والذي وصل إلى أكثر من 70 ألف استشهاد.

كما أنها المرة الأولى التي تتواجد فيها جامعة سورية ضمن أفضل ألفي جامعة عالمياً في هذا المعيار من تصنيف الجامعات.