الزيادة بلغت أكثر من ٢٠٠٪ لمختلف الأصناف.. قره فلاح: التسعيرة الجديدة لشراء التبغ ستنعكس إيجاباً على المساحات والنوعية والكميات

اللاذقية- سراب علي:

انحصرت الزيادة التي أصدرها رئيس مجلس الوزراء، بناء على توصية اللجنة الاقتصادية لشراء محصول التبغ من الفلاحين لصالح المؤسسة العامة للتبغ لموسم عام 2024- 2025 بين 23000- 32000 ليرة للكيلو غرام الواحد لمختلف الأصناف، وقد لاقت هذه الزيادة رضا بعض المزارعين، الذين أكدوا في حديثهم لـ«تشرين» أن الزيادة ستشجعهم على استعادة زراعة بعض أراضيهم بعد أن قلّصوا المساحة خلال العامين الماضيين، مبينين أن الأسعار الجديدة مقبولة مقارنة بالأسعار القديمة التي لم يكن يحصل فيها المزارع على هامش ربح جيد، كما أتت الأسعار الجديدة منصفة للمزارعين الذين لديهم مساحات كبيرة للزراعة.

بدوره، بين مدير الزراعة والبحث العلمي في المؤسسة العامة للتبغ المهندس أيمن قره فلاح في تصريحه لـ”تشرين ” أن إقرار التسعيرة الجديدة، جاء بعد أن تم تشكيل لجنة من المؤسسة العامة للتبغ تضم عضواً من اتحاد الفلاحين وأعضاء من وزارة الزراعة لدراسة الأسعار، حيث تم حساب كلف ومستلزمات الإنتاج في ضوء التضخم الحاصل وإقرار التسعيرة الحالية.

وأشار إلى أن الزيادة الجديدة للأسعار، بلغت أكثر من ٢٠٠٪ لمختلف الأصناف من التبغ، كما أن هذه الزيادة سيكون لها انعكاس إيجابي في الموسم القادم لناحية زيادة المساحات المزروعة والكميات والنوعيات، وستشجع المزارع على الزراعة.

وأوضح قره فلاح، أن المؤسسة بصدد التحضير للموسم القادم ٢٠٢٤- ٢٠٢٥، حيث يتم تقديم النايلون والبذار للمزارعين تسليفاً على المحصول، كما يقوم الكادر الزراعي بالإشراف على كامل مناطق زراعة التبغ لمساعدة المزارعين واستقبال طلبات التراخيص للمزارعين لهذا العام.

ولفت قره فلاح إلى أنه تم تأمين كافة المبيدات الفطرية والحشرية لتوزيعها على المزارعين تسليفاً على المحصول، بالإضافة إلى نقل المحصول من مناطق الإنتاج إلى مستودعات المؤسسة على نفقتها وتقديم العبوات مجاناً للمزارعين.