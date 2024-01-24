مجلس الوزراء يوافق على عدد من توصيات اللجنة الاقتصادية المتعلقة بالقطاع الصحي

وافق مجلس الوزراء على عدد من توصيات اللجنة الاقتصادية المتعلقة بالقطاع الصحي والتي تتضمن:

-المصادقة على العقد المبرم لصالح مستشفى الأسد الجامعي بدمشق لتوريد حاجة شعبة جراحة القلب وشعبة الإسعاف الأولى وقسم المخبر لزوم غازات الدم وبقيمة نحو 796 مليون ليرة سورية.

-المصادقة على العقد المبرم لصالح الهيئة العامة لمشفى التوليد وأمراض النساء الجامعي بدمشق لصيانة وتشغيل تجهيزات قسم التعقيم المركزي وملحقاته في الهيئة بقيمة نحو 486 مليون ليرة سورية.

-المصادقة على العقد المبرم لصالح الهيئة العامة لمستشفى جامعة البعث لتقديم مواد لزوم عمل جهاز الكيمياء الآلي الإسعافي في المخبر، وبقيمة نحو 380 مليون ليرة سورية.

-المصادقة على العقد المبرم لصالح مديرية صحة درعا لتأمين مستلزمات طبية لزوم عمل المديرية بقيمة نحو 357 مليون ليرة، بغية الاستمرار بتقديم الخدمات الصحية للمواطنين.

-المصادقة على العقد المبرم لصالح مشفى المواساة الجامعي لتأمين عدد من المستلزمات لزوم عمل أقسام وشعب العناية والإسعاف المركزي والعناية العصبية والصدرية والقلبية، وذلك بقيمة 720 مليون ليرة.