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مجلس الوزراء يوافق على عدد من توصيات اللجنة الاقتصادية المتعلقة بالقطاع الصحي

وافق مجلس الوزراء على عدد من توصيات اللجنة الاقتصادية المتعلقة بالقطاع الصحي والتي تتضمن:
-المصادقة على العقد المبرم لصالح مستشفى الأسد الجامعي بدمشق لتوريد حاجة شعبة جراحة القلب وشعبة الإسعاف الأولى وقسم المخبر لزوم غازات الدم وبقيمة نحو 796 مليون ليرة سورية.
-المصادقة على العقد المبرم لصالح الهيئة العامة لمشفى التوليد وأمراض النساء الجامعي بدمشق لصيانة وتشغيل تجهيزات قسم التعقيم المركزي وملحقاته في الهيئة بقيمة نحو 486 مليون ليرة سورية.
-المصادقة على العقد المبرم لصالح الهيئة العامة لمستشفى جامعة البعث لتقديم مواد لزوم عمل جهاز الكيمياء الآلي الإسعافي في المخبر، وبقيمة نحو 380 مليون ليرة سورية.
-المصادقة على العقد المبرم لصالح مديرية صحة درعا لتأمين مستلزمات طبية لزوم عمل المديرية بقيمة نحو 357 مليون ليرة، بغية الاستمرار بتقديم الخدمات الصحية للمواطنين.
-المصادقة على العقد المبرم لصالح مشفى المواساة الجامعي لتأمين عدد من المستلزمات لزوم عمل أقسام وشعب العناية والإسعاف المركزي والعناية العصبية والصدرية والقلبية، وذلك بقيمة 720 مليون ليرة.

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