مؤتمر نقابة عمال الكهرباء والاتصالات يعقد أعماله

دمشق- محمد النعسان:

عقدت نقابة عمال الكهرباء والاتصالات في اتحاد عمال دمشق وريفها، مؤتمرها السنوي السابع والعشرون، تحت شعار: (وطن بنيناه بعرقنا ..نحميه بدمائنا)، وذلك في مقر الاتحاد بدمشق.

حيث تناول الحديث عن واقع العمال ومتطلباتهم في ظل الظروف الحالية والتي هم بأمس الحاجة إليها، كتثبيت العمال المؤقتين، وزيادة الرواتب والأجور والتعويضات، وإعفاء رواتبهم من الضرائب، وتحسين نظام التأمين الصحي والضمان الصحي، إضافة لتأمين وسائل الأمن الصناعي والسلامة المهنية، وزيادة الوجبة الغذائية للعامل وأن تكون عينية، وتطبيق نظام الحوافز، وجودة اللباس العمالي وغيرها.

لؤي أحمد رئيس مكتب النقابة وفي تصريح ل(تشرين)، أكد أهمية انعقاد هذه المؤتمرات لما فيها من فائدة للعمال من خلال الاستماع لمطالبهم ومناقشتها مع المسؤولين من أجل علاجها، إضافة لتسليط الضوء على أهم النشاطات التي قامت بها النقابة لمصلحتهم، كتكريم أبنائهم والنقابيين المنتهية خدماتهم والعمال المتميزين، ومتابعة أمورهم الصحية ومن تعرض لإصابات عمل، وموضوع التأمينات الاجتماعية والمشاركة في النوادي الصيفية والدورات المهنية والمشاركة في الأفراح والأتراح، وتقديم المكافآت المالية للمميزين والإعانات والمشاركة بكل الأنشطة على الصعيد المحلي والوطني.

وقد تم خلال المؤتمر مناقشة العديد من الطروحات والمداخلات التي من شأنها تفعيل العمل النقابي والارتقاء به.

حضر المؤتمر عضو قيادة فرع دمشق للحزب أسامة نصرالله ومعاون وزير الكهرباء أدهم بلان ورئيس الاتحادات العمالية وعدد من أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد، والمديرون العامون للكهرباء والاتصالات والشعب الحزبية والنقابية.