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«النفط» تضع بئر تياس 4 في الإنتاج.. الوزير قدور: يرفد الشبكة الغازية ويسهم في تلبية الاحتياجات

حمص- تشرين:
وضعت وزارة النفط والثروة المعدنية البئر تياس 4 بالانتاج اليوم التابع للشركة السورية للنفط بريف حمص.
وأثناء افتتاحه للبئر، أكد وزير النفط والثروة المعدنية الدكتور فراس قدور أن كافة عمليات الحفر و الأعمال المرافقة تمت بكوادرنا الوطنية وبالرغم من صعوبة عمليات الإنهاء خلال الأيام الماضية، فقد تمكنت كوادرنا من تشغيل البئر ووضعه بالإنتاج.
وأوضح قدور أنه تم البدء بحفر البئر في حزيران 2023, وتم الانتهاء من عمليات الحفر  بتاريخ 13/1/2024 واستمرت عمليات الانهاء حتى تاريخ اليوم ويتم العمل حاليا على تقييم البئر  وإجراء التوصيلات المطلوبة لربطه بشبكة الغاز .
ولفت قدور إلى أن هناك خطة لتطوير الحقل الذي يقع فيه البئر وتنميته من خلال مسح ثلاثي الأبعاد على أمل أن تكون النتائج مبشرة. مشيراً إلى أن البئر الجديد يرفد الشبكة الغازية الأمر الذي يسهم في تلبية احتياجات الطاقة وذلك في إطار الجهود المستمرة لتحسين وتطوير القطاع النفطي والغازي في سورية.
والتقى الدكتور قدور بالعاملين في الموقع وطواقم الحفر وأشاد بجهودهم الكبيرة والمثمرة رغم الظروف الصعبة.. مشيراً إلى أن الوزارة تفخر بكل كوادرها نظراً لأهمية الدور الوطني ذالذي يقومون به في دعم الإنتاج وتعويض الفاقد والمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني.

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