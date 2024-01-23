الاستعداد لمواجهة وباء «إكس» قبل أيار المقبل

تشرين:

حذرت منظمة الصحة العالمية من «الوباء إكس»، إلى جانب كورونا ومجموعة من الأمراض الأخرى في حملتها، وقال مدير المنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس، خلال حلقة نقاش بعنوان «الاستعداد لمرض إكس» بالمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس: إن العالم يخطط لمواجهة جائحة دولية يمكن أن تتسبب في وفيات أكثر 20 مرة من كورونا، مطالباً بالاستعداد لمواجهة هذا الوباء المفترض، وعبر عن تفاؤله بتوصل البلدان لاتفاق بشأنه.

وشدد غيبريسوس على أهمية الصحة الأولية، وأشار إلى الدروس المستفادة خلال جائحة كوفيد19، موضحاً أن الأمر يتعلق بعدو مشترك، ودون استجابة مشتركة بدءاً من الاستعداد سنواجه مشكلة كوفيد نفسها.

وأكد غيبريسوس أهمية البحث والتطوير والبنية التحتية الصحية وتأهب القوى العاملة للمرض «إكس»، معرباً عن أمله في التوصل إلى اتفاقية الوباء قبل الموعد النهائي في أيار 2024، مشيراً إلى أن المرض غير معروف تم وصفه لأول مرة في عام 2018.

وأضاف استشاري الطب الوقائي والصحة العامة في مصر بأن التحذيرات من وباء «إكس» مستمرة منذ انتشار وباء كورونا، معتبراً أن ما يجري مجرد تكهنات من منظمة الصحة العالمية وأنه لطالما هناك فيروسات منتشرة فهناك فرص لحدوث أوبئة غير متوقعة، موضحاً أن التغيرات الجينية التي تحدث في الفيروسات أفرزت في وقت سابق أمراض كوفيد وسارز وإيبولا وأنواع أخرى، وبالتالي يتوقع انتشار أوبئة في أي وقت، وفي الوقت الحالي يصعب معرفة ما هي هذه الأوبئة بدقة، حيث لم يتضح أي شيء حتى الآن.

وذكر الطبيب أن فرص تحول أمراض الجهاز التنفسي لأوبئة عالمية تزيد عن غيرها، وأبرز هذه الأمراض التي قد تتحور: كورونا، وسارز، والإنفلونزا، إضافة إلى الالتهاب السحائي والحمى الشوكية، موضحاً أن أسباب قدرة الأمراض التنفسية على التحول لأوبئة عالمية هي سرعة انتشارها عن طريق الرذاذ عبر السعال أو الملامسة، وعدم اتخاذ إجراءات احترازية جيدة في الأماكن المزدحمة.