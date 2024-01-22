التطبيقات الإلكترونية العاملة على الشبكة السورية في ورشة عمل … وزير الاتصالات: الوزارة تقيّم الوضع الراهن لهذه الصناعة بهدف تشجيعها والارتقاء بها

دمشق – مايا حرفوش

أقام منتدى شركات المعلوماتية السورية في الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية “شمس” بالتعاون مع وزارة الاتصالات والتقانة ورشة عمل اليوم في مكتبة الأسد الوطنية بدمشق، تحت عنوان (التطبيقات الإلكترونية العاملة على الشبكة السورية)، ونظمت بمشاركة الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة والهيئة الناظمة للاتصالات والبريد، تناول فيها الإجراءات الإدارية لترخيص التطبيقات الإلكترونية والمعوقات التي واجهت مقدمي طلبات الترخيص. وتستهدف شركات البرمجة في سورية وأصحاب التطبيقات المرخصة والمتقدمة بطلب ترخيص قيد الدراسة وشركات أمن المعلومات المعتمدة من قبل الهيئة الوطنية لخدمات تقانة المعلومات.

وفي كلمة له خلال افتتاح الورشة، نوّه وزير الاتصالات والتقانة المهندس إياد الخطيب بأهمية صناعة البرمجيات في عملية التنمية وفي تحسين الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى قيام الوزارة بتقييم الوضع الراهن لهذه الصناعة بهدف تشجيعها والارتقاء بها مع الحفاظ على متطلبات أمن المعلومات وضمان حقوق المواطن السوري المستفيد، وتنظيم المنافسة بين أصحاب التطبيقات.

بدوره، أوضح رئيس الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية المهندس محمد حسان النجار، أن الورشة جاءت تلبية لرغبة الكثير من شركات البرمجة ومطوري التطبيقات المحلية، لتوضيح إجراءات التقدم للحصول على ترخيص تطبيق إلكتروني يعمل على الشبكة السورية، ودور الهيئات المسؤولة عن منح التراخيص والاطلاع على التجارب الناجحة.

من جانبه، دعا رئيس منتدى شركات المعلوماتية السورية (شمس) المهندس كمال المنجد، إلى بناء تعاون مثمر بين الجهات ذات العلاقة والالتزام بمبادئ تساعد صناعة البرمجيات على النمو للوصول إلى الأفضل في مجال تكنولوجيا المعلومات.

وفي تصريح خاص لـ” تشرين” أكد المدير العام للهيئة الوطنية لخدمات تقانة المعلومات الدكتور وسيم الجنيدي على أهمية الورشة المقامة، مبدياً استعداد الهيئة لتقديم أنواع الدعم لأصحاب التطبيقات الإلكترونية بأي وقت كان، مع وجود فريق فني متخصص باختبار التطبيقات الإلكترونية، يعمل على مدار الساعة، وتنفيذ زيارات ميدانية للشركات البرمجية في جميع المحافظات للتأكد من تطبيقها لسياسة أمن المعلومات.