” الإسكان” تحدد قنوات الدفع الإلكتروني لمكتتبي السكن الشبابي والعمالي

حددت المؤسسة العامة للإسكان عدداً من أقنية الدفع الإلكتروني التي تمكن مكتتبي السكن الشبابي والعمال في المحافظات من دفع الأقساط الشهرية المترتبة عليهم عبر خدمة الدفع الإلكتروني.

وأوضحت المؤسسة أن الأقنية التي تم تفعيلها تشمل شركتي الاتصالات سيرتيل وإم تي إن وبنوك الشام وبيمو والبركة وسورية الدولي الإسلامي، مشيرة إلى أنه سيتم تفعيل هذه الخدمة قريباً في المصرف التجاري السوري والمصرف العقاري وباقي المصارف المرتبطة بمنظومة الشركة السورية للمدفوعات من قبل إدارة المصارف.

وكانت المؤسسة أعلنت منذ الـ 14 من الشهر الجاري عن تفعيل خدمة الدفع الإلكتروني لمكتتبي السكن الشبابي والعمالي في كافة المحافظات.