آخر الأخبارمحليات

مشروع جريح الوطن يصدر قائمة جديدة من أسماء الجرحى المنضمين إليه

أعلن مشروع جريح الوطن عن قائمة جديدة بأسماء 31 من الجرحى تم استكمال إجراءات انضمامهم إلى المشروع من مختلف نسب العجز 40 وحتى 100 بالمئة.
ودعا المشروع في منشور له عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك، الجرحى الواردة أسماؤهم في القائمة إلى التواصل عبر بريد الصفحة وإرسال صورة عن رقم الحساب المصرفي والرقم الوطني لهم، لبدء تحويل مستحقاتهم المالية لكون الحسابات المصرفية للجرحى غير متوافرة، ما يحول دون إمكانية تحويل التعويض الشهري إلى حساباتهم.
وأشار المشروع إلى أن إجمالي الجرحى المنضمين إليه ولا يحصلون على مستحقاتهم المالية يصل إلى 212 جريحاً.

قد يعجبك ايضا
آخر الأخبار

المؤتمر السوري- الروسي الإعلامي الأول يبدأ أعماله تحت عنوان «سلطة الإعلام وتأثيره على…

آخر الأخبار

مجلس الشعب يبدأ أعمال دورته الـ 11… صباغ: ضرورة التعاون المثمر بين السلطتين التشريعية…

آخر الأخبار

شهداء وجرحى جراء عدوان الاحتلال المتواصل على غزة

آخر الأخبار

رؤية الإمارات للسلام العالمي.. ونشر ثقافة السلم والتسامح في العالم

آخر الأخبار
المؤتمر السوري- الروسي الإعلامي الأول يبدأ أعماله تحت عنوان «سلطة الإعلام وتأثيره على الرأي العام».. الوزير الحلاق: الإعلام الغربي يعمل على ‏إشعال الفتن والحروب لتغيير أنظمة الحكم في كثير من الدول مشروع جريح الوطن يصدر قائمة جديدة من أسماء الجرحى المنضمين إليه مجلس الشعب يبدأ أعمال دورته الـ 11… صباغ: ضرورة التعاون المثمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية… عرنوس: إدارة الشأن العام تتطلب الكثير من التشاركية الوطنية شهداء وجرحى جراء عدوان الاحتلال المتواصل على غزة رؤية الإمارات للسلام العالمي.. ونشر ثقافة السلم والتسامح في العالم الاحتلال الإسرائيلي يغطي إخفاقاته الميدانية وأزماته الداخلية بتصعيد سياسات التجويع والتهجير.. متى وكيف وبأي أثمان يمكن لواشنطن أن تنتشل كيانها من أوهامه؟ بطارية هاتف صينية تدوم 50 عاماً من دون شحن دول حركة عدم الانحياز في ختام القمة 19 تطالب بوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وإنهاء الاحتلال «الأنسولين الذكي» علاج واعد لمرض السكري النسور يتابعون تحضيرهم في أمم آسيا للقاء الهند المصيري