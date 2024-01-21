شهداء وجرحى جراء عدوان الاحتلال المتواصل على غزة

استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين اليوم، جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل لليوم 107 على قطاع غزة المنكوب.

وذكرت وكالة «وفا» أن طيران الاحتلال شن خلال الساعات الماضية غارات على حي الأمل في خان يونس جنوب القطاع وحي الزيتون وسوق اليرموك في مدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد عدد من الفلسطينيين، وإصابة العشرات بجروح.

واستشهد فلسطينيون وأصيب آخرون برصاص قناصة الاحتلال جنوب غرب غزة.

كما قصف طيران الاحتلال مخيم الشاطئ غرب غزة ومخيم جباليا شمال القطاع، ما أسفر عن إصابة عدد من الفلسطينيين واندلاع حريق كبير في أحد المصانع فيما قصفت مدفعية الاحتلال حي المنارة ومحيط مستشفى ناصر في خان يونس، بينما استهدفت زوارق الاحتلال الحربية سواحل دير البلح وسط القطاع وخان يونس جنوبه.

في غضون ذلك ارتفع عدد ضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل منذ السابع من تشرين الأول الماضي على قطاع غزة إلى 25105 شهداء و62681 جريحاً.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان اليوم: إن الاحتلال ارتكب خلال الساعات الـ24 الماضية 15 مجزرة في القطاع راح ضحيتها 178 شهيداً، و293 جريحاً، ليرتفع عدد ضحايا العدوان المتواصل لليوم الـ107 على القطاع إلى 25105 شهداء، و62681 جريحاً، مضيفة إن عدداً من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأوضحت الوزارة أن الواقع الصحي في قطاع غزة كارثي، حيث يتعمد الاحتلال خنق وتدمير المنظومة الصحية، وإبقاء انهيارها، ويواصل منع دخول المساعدات الطبية إلى القطاع.

وأشارت الوزارة إلى أن مستشفيات جنوب القطاع عاجزة عن تقديم الخدمات الصحية بالشكل الطبيعي، والطواقم الطبية عاجزة عن الاستجابة لحجم ونوعية الإصابات اليومية، كما أن تكدس الجرحى والمرضى وعدم توافر الإمكانيات العلاجية في المستشفيات يهدد بفقدان الكثيرين حياتهم.