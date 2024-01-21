رؤية الإمارات للسلام العالمي.. ونشر ثقافة السلم والتسامح في العالم

استعرض الأمين العام لمنتدى أبو ظبي للسلم الشيخ المحفوظ بن بيه رؤية الإمارات العربية المتحدة لنشر ثقافة السلم والتسامح في العالم مبرزاً دورها الريادي في التنمية المستدامة ودعوة العالم لعناق حضاري يضمن الأمن والاستقرار والازدهار التنموي والاقتصادي للجميع، مذكراً في هذا السياق بالنجاح الباهر لاحتضان الإمارات للقمة العالمية للمناخ COP28.

تأتي هذه التصريحات ضمن مشاركة منتدى أبو ظبي للسلام في فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي 2024 في دافوس، تجسيداً لانخراطه في المجلس التنفيذي لمبادرة مجلس الـ100، وهي مبادرة أطلقها المنتدى الاقتصادي العالمي وتهدف إلى تعزيز الحوار والفهم بين العالم الإسلامي والغرب.

وقد شارك بن بيه في طاولة مستديرة مغلقة برئاسة رئيس ومؤسس منتدى دافوس كلاوس شواب، وقد ضمت عدداً محدوداً من المشاركين لتدارس تحديات العالم الحديث واستكشاف دور المجتمع المدني في تعزيز التعاون متعدد الأطراف.

كما شهد اليوم الثاني إطلاق تقرير منتدى دافوس حول «الإيمان بالعمل»، في جلسة مناقشات استراتيجية تركزت حول دور التعليم والذكاء الاصطناعي في تحقيق السلام المستدام.

وقد أبرز الأمين العام في كلمته بالمناسبة دور الأديان في مواجهة التحديات العالمية، مستعرضاً دور منتدى أبو ظبي للسلم في تطوير مفاهيم أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، وذلك من خلال مشاركته في نداء روما لأخلاقيات الذّكاء الاصطناعي بالتعاون مع جهات دولية مثل الأكاديمية البابوية للحياة بالفاتيكان، كما سلط الضوء على دور المنتدى في تأسيس أول لجنة للذكاء الاصطناعي والمجتمع المدني، والتي تم إطلاقها في لندن في كانون أول 2023، لفحص دور الأخلاق والحوكمة في الذكاء الاصطناعي.

يذكر أن منتدى دافوس يعد أحد أهم الملتقيات الدولية لقادة العالم وصناع القرار وأبرز رجال الأعمال وأرباب الفكر والثقافة، وقد عرفت هذه النسخة مشاركة عدد كبير من القادة السياسيين والمفكرين ورجال الأعمال .