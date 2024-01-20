استشهاد وإصابة عدد من المدنيين جراء عدوان إسرائيلي استهدف مبنى سكنياً في حي المزة بدمشق

استشهد عدد من المدنيين وأصيب آخرون جراء عدوان إسرائيلي بالصواريخ استهدف مبنى سكنياً في حي المزة بمدينة دمشق.

وذكر مصدر عسكري في تصريح لـ سانا أنه “حوالي الساعة العاشرة و20 دقيقة من صباح اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً بناءً سكنياً في حي المزة في مدينة دمشق وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها”.

وأضاف المصدر: إن العدوان “أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من المدنيين وتدمير البناء بالكامل وتضرر الأبنية المجاورة”.