قمة منتظرة بين العراق واليابان في أمم آسيا اليوم

تشرين:

يصطدم منتخب العراق بنظيره اليابان فى مواجهة مثيرة اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الرابعة من دور المجموعات فى بطولة كأس آسيا 2023.

ويستقبل استاد المدينة التعليمية موقعة العراق ضد اليابان فى تمام الساعة الثاني والنصف ظهراً بتوقيت مكة المكرمة.

ويتواجد منتخبا العراق واليابان، فى المجموعة الرابعة من مجموعات بطولة كأس آسيا 2023، برفقة كل من فيتنام وإندونيسيا.

ويحتل منتخب العراق صدارة جدول ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط، وتأتي اليابان في المركز الثانى بنفس عدد النقاط، حيث فازت اليابان فى لقاء الجولة الأولى ضد فيتنام (4-2)، فيما انتصر العراق على إندونيسيا (3-1).

ويسعى منتخب العراق للفوز على اليابان لاعتلاء صدارة المجموعة منفرداً، وخطف بطاقة التأهل إلى دور الـ16 ثمن نهائي كأس آسيا.

من جهته أكد هاجيمى مورياسو مدرب اليابان أن مباراة منتخب بلاده أمام نظيره العراقي الجمعة، فى الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس آسيا (قطر 2023)، لن تكون سهلة على الإطلاق.

وقال مورياسو فى المؤتمر الصحفي : “تنتظرنا مواجهة صعبة أمام منافس قوي، ندرك قوة المنتخب العراقي ونعرفه بشكل جيد، قمنا بتحليل المنتخب العراقي الذى يعتمد على اللعب الجماعي بشكل كبير، ويمتاز لاعبوه بالقوة البدنية، لذا المواجهة معهم لن تكون سهلة على الإطلاق، علينا أن نكون جاهزين”.

رقم العراق القياسي

وحقّق منتخب العراق، بطل كأس آسيا عام 2007، رقماً إيجابياً للمرة الأولى بعد فوز أسود الرافدين على نظيره الإندونيسى بنتيجة ضمن 3-1 في المباراة التي جمعتهما فى الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة من دور المجموعات لبطولة كأس آسيا.

العراق حققت للمرة الأولى الفوز في 3 مباريات افتتاحية لها بكأس آسيا، معادلا ًالرقم القياسي المسجل باسم أسود الرافدين فى 2007، وسيكون الفريق أمام اختبار صعب لتحطيم الرقم القياسي للجيل الذهبي، وتحقيق أطول سلسلة لا هزيمة فى مجموعات كأس آسيا عندما يواجه اليابان اليوم.

وتنقسم المنتخبات المشاركة فى كأس آسيا إلى 6 مجموعات، تتكون كل مجموعة من 4 منتخبات، تخوض 3 مباريات فى الدور الأول، ويتأهل أول وثاني كل مجموعة بشكل مباشر للدور الـ16، فيما يتم اختيار أفضل 4 منتخبات حصلت على المركز الثالث من المجموعات الست لتتأهل أيضاً للدور التالي.