الخارجية الكازاخستانية: اجتماع أستانا الدولي الـ 21 حول سورية يومي الـ 24 والـ 25 من الشهر الجاري

أعلنت وزارة الخارجية الكازاخستانية اليوم أن الجولة الحادية والعشرين من الاجتماع الدولي حول سورية بموجب صيغة أستانا ستعقد يومي الـ 24 والـ 25 من كانون الثاني الجاري.

ونقلت وكالة تاس عن المتحدث باسم الوزارة أيبك صمدياروف قوله: “سينعقد الاجتماع الدولي الحادي والعشرون بشأن سورية في إطار عملية أستانا في عاصمة كازاخستان يومي الـ 24 والـ 25 من كانون الثاني الجاري بدعوة من الدول الضامنة”.

وكان البيان الختامي للدول الضامنة في الاجتماع الدولي العشرين حول سورية بصيغة أستانا المنعقد في حزيران الماضي، شدد على إدانته لممارسات الدول الداعمة للكيانات الإرهابية في الشمال السوري، مؤكداً أن الأمن والاستقرار في تلك المنطقة قابل للإنجاز فقط على أساس الحفاظ على سيادة سورية ووحدة أراضيها، وأنه يجب مواصلة العمل المشترك لمكافحة الإرهاب ورفض الأجندات الانفصالية والاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية.