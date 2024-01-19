الحرارة إلى ارتفاع والجو بين الصحو والغائم جزئياً

تشرين:

توالي درجات الحرارة ارتفاعها لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 3 – 6 درجات مئوية، نتيجة تأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي سطحي يترافق بتيارات غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها اليوم أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام مع بقاء فرصة لهطل أمطار خفيفة ومتفرقة على المناطق الشمالية والساحلية، ويكون بارداً ليلاً بشكل عام، محذرة من تشكل الضباب في بعض المناطق الداخلية وحدوث الصقيع على المرتفعات الجبلية.

الرياح متقلبة إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

غداً … تستمر درجات الحرارة بالارتفاع بشكل طفيف لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 3 -7 درجات مئوية، والجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام مع بقاء الفرصة لهطل زخات خفيفة من المطر على المناطق الساحلية، ويستمر الجو بارداً ليلاً بشكل عام، ويحذر من تشكل الضباب في بعض المناطق الداخلية وحدوث الصقيع على المرتفعات الجبلية.