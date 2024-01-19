15 ميدالية لألعاب القوى في محافظة طرطوس رغم الصعوبات

طرطوس- أحمد بلال:

استطاع منتخب طرطوس لألعاب القوى حصاد 15 ميدالية متنوعة من ذهب وفضة وبرونز خلال مشاركته في البطولات التي أقيمت الموسم الفائت، رغم الصعوبات الكبيرة التي تواجهه.

أمينة سر اللجنة الفنية لألعاب القوى في طرطوس تهامة أيوب بيّنت أن أول مشاركة منتخب المحافظة لألعاب القوى كانت7-22 تموز العام السابق في بطولة الجمهورية للنخبة في حماة، وكانت حصيلة المشاركة ذهبيتان وفضية واحدة وخمس ميداليات برونز.

وكانت المشاركة الثانية في بطولة الجمهورية للنخبة في حلب خلال آب المنصرم، وحصد الفريق منها فضية واحدة.

وختام المشاركات حسب ما أشارت كانت في الخامس من الشهر التاسع أيلول من بوابة بطولة الجمهورية للأشبال في دمشق، ونال منتخب المحافظة ميدالية فضية وخمس ميداليات برونز.

بدورها رئيسة اللجنة الفنية لألعاب القوى في طرطوس رابعة علي أكدت أنّ أغلب الصعوبات تتمثل بعدم وجود ملعب تارتان خاص للتدريب، بالإضافة لغياب الداعم الحقيقي لهذه الرياضة مما ترتب أعباء مالية تقع في معظمها على عاتق اللاعب، ونوهت أنه خلال المؤتمر السنوي لألعاب القوى تقدمت بطلب الى اتحاد اللعبة عن طريق اللجنة التنفيذية في المحافظة للسماح لهم بدخول المدينة الرياضية في بانياس والتمرن على مضمار الملعب.