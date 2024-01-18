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«الزراعة» تعلن بدء العمل بـ 22 قرية تنموية وتطلق دليل التنمية الريفية المتكاملة

دمشق– تشرين:
أعلنت وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي العمل بـ 22 قرية تنموية في مختلف المحافظات خلال العام الجاري، وذلك خلال ورشة عمل انطلقت اليوم في فندق “الداماروز” بدمشق.
الورشة تهدف  إلى التعريف برؤية الوزارة في مجال التنمية الريفية المتكاملة من منظور إستراتيجية لتطوير القطاع الزراعي، وسيتم خلالها تقديم عرض حول نتائج النموذج التجريبي الأول في قرية “قطرة الريحان” بمنطقة الغاب في محافظة حماة.
كما تتضمن الورشة إطلاق دليل التنمية الريفية المتكاملة القائمة على المشاركة والمبادرات المحلية، بهدف بناء قدرات المجتمع المحلي والعاملين في التنمية الريفية والمعنيين بالتخطيط التنموي الريفي والمحلي من الجهات الحكومية والقطاع الخاص، لتعزيز النهج التشاركي في التنمية الريفية، بما يضمن تحسين سبل المعيشة والتعافي الاقتصادي و تعزيز تمكين المرأة الريفية وقضايا استدامة الموارد الطبيعية والإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأوضحت مديرة التنمية الريفية الزراعية والأسرية في الوزارة الدكتورة رائدة أيوب، أن اختيار القرى الـ 22 يأتي ضمن مبادرة القرى التنموية التي أطلقتها الوزارة في نيسان عام 2022 الهادفة لإيجاد قرى قادرة على التنمية والتغيير بنفسها لتحقيق اقتصاد زراعي متطور، قوامه الاستخدام الأمثل والمستدام للموارد الطبيعية والبشرية
ولفتت الدكتورة أيوب إلى النجاح الذي حققته قرية “قطرة الريحان” في منطقة الغاب بمحافظة حماة، التي طبقت فيها المبادرة لأول مرة، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل للوصول إلى 100 قرية تنموية حتى عام 2030.

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