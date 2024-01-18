انطلاق اختبارات التصفيات النهائية للأولمبياد العلمي السوري لاختيار أعضاء الفرق الوطنية التي ستشارك في مسابقات الأولمبياد الدولية

دمشق- تشرين:

انطلقت اليوم اختبارات التصفيات النهائية للأولمبياد العلمي السوري 2024، لاختيار أعضاء الفرق الوطنية التي ستشارك في مسابقات الأولمبياد الدولية خلال الفترة القادمة، في اختصاصات (الرياضيات والفيزياء والكيمياء وعلم الأحياء والمعلوماتية)، وذلك بمشاركة 248 طالباً وطالبة من مختلف المحافظات.

وتتألف التصفيات النهائية التي تقيمها هيئة التميز والإبداع من جولتين من الاختبارات على مدى يومين، مدة كل جولة أربع ساعات متواصلة لاختصاصات (الرياضيات والفيزياء والكيمياء وعلم الأحياء) في قاعات فندق إيبلا بريف دمشق، وخمس ساعات متواصلة لاختصاص المعلوماتية في كلية الهندسة (المعلوماتية) بجامعة دمشق، يشارك فيها الطلاب من الصف الأول الثانوي المتأهلون من الموسم الحالي، وكذلك الطلاب الذين أحرزوا مراتب أولى في الأولمبياد العلمي لليافعين في الرياضيات والعلوم، والمسابقة البرمجية المدرسية، والماراثون البرمجي للأطفال واليافعين، حيث تم وضع نماذج الأسئلة من قبل اللجان العلمية المركزية للأولمبياد العلمي السوري، والتي ستقوم بعمليات التصحيح واحتساب العلامات النهائية للمشاركين بموجب الاختبارين، لتحديد الترتيب النهائي على مستوى سورية.

وكانت منافسات الموسم الجديد من الأولمبياد العلمي السوري انطلقت في الـ 21 من شهر تشرين الأول الماضي من خلال تصفيات المرحلة الأولى ضمن المحافظات بمشاركة 4283 طالباً وطالبة، وتأهل منهم 1281 طالباً وطالبة إلى تصفيات المرحلة الثانية التي أقيمت أيضاً ضمن المحافظات، وأثمرت منافساتها عن نجاح 248 متميزاً ومتميزة للتأهل إلى التصفيات النهائية.