اختيارياً.. الإدارة الضريبية تتيح الربط الإلكتروني لفواتير الأطباء البشريين

دمشق- تشرين:

كشفت الإدارة الضريبية عن إتاحتها الفرصة للأطباء البشريين المكلفين عن مهنة (أطباء صحة) بمختلف اختصاصاتهم امكانية الانضمام لمنظومة الربط الإلكتروني في حال رغبوا بذلك.

وحسب بيان لهيئة الضرائب والرسوم فأن ذلك تم بناء على التنسيق والحوار مع نقيب أطباء سورية الذي أبدى رغبة العديد من الأطباء بالانضمام لمنظومة الربط الإلكتروني للفواتير المصدرة مع قاعدة البيانات المركزية للإدارة الضريبية للاستفادة من منظومة الربط الإلكتروني في تحديد رقم العمل بعيداً عن أي تدخل للعامل البشري.

وبينت الهيئة صدور التعميم رقم /38/ تاريخ 17/1/2024 الذي تم بموجبه الطلب من مديريات المالية في المحافظات استقبال الأطباء الراغبين بالانضمام للمنظومة وتقديم كافة التسهيلات لهم ومنحهم من خلال أقسام المعلوماتية لديهم (اسم مستخدم وكلمة مرور ) على برنامج الربط الإلكتروني، والبدء بإجراءات الربط معهم مباشرة وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم /30/ لعام 2023 وتعليماته التنفيذية لاسيما المادة /28/ منه.

وتجدر الإشارة إلى أن القرار رقم 13287/ ص.هـ تاريخ 27/12/2023 تضمن تخفيض ملحوظ لنسب الأرباح الصافية لكل الفعاليات والأنشطة لمكلفي الدخل المقطوع بما فيها مهنة (أطباء صحة) حيث أن هذه التخفيضات جاءت على خلفية تبدل وارتفاع كلف ونفقات الإنتاج والحوار مع ممثلي هذه الفعاليات، بالإضافة إلى التمييز بنسبة الربح الصافية بين الفعاليات التي يتم ممارستها ضمن ذات المهنة بهدف أن يكون التكليف أكثر عدالة، وأنه من خلال الربط الالكتروني يستفيد المكلف من تخفيض إضافي لنسبة الربح الصافي التي يتم على اساسها استخراج الأرباح الصافية الخاضعة للتكليف ليتم بعدها تطبيق المعدلات الواردة بالمادة/4/ من المرسوم التشريعي رقم /30/ لعام 2023 التي خفضت المعدلات الضريبية الواردة بقانون الضريبة على الدخل رقم /24/ لعام 2023 وتعديلاته للوصول إلى الضريبة المستحقة بعد أن يتم تخفيض الاحد الأدنى المعفى من الضريبة على الدخل الذي أصبح /3/ ملايين ليرة سورية بموجب التعديل الأخير بعد أن كان سابقاً /50/ ألف ليرة سورية.

وأملت الإدارة الضريبية من خلال هذه الخطوات تعزيز الثقة المتبادلة والشفافية لدى مختلف المكلفين.