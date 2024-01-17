ضبط 47 جهاز (GPS) مخبأة ضمن ستة مركبات عامة في حلب

حلب- تشرين:

تمكن فرع الأمن الجنائي في حلب بالتعاون مع مديرية المحروقات من ضبط خمس مركبات و ( 13 ) جهاز تتبع (GPS) مخبأة بطريقة فنية ضمن هذه المركبات.

وحسب بيان لوزارة الداخلية فقد تمكن الفرع من إلقاء القبض على ستة أشخاص لإقدامهم على التلاعب بتلك الأجهزة بقصد استجرار مادة المازوت المخصصة لهذه الأجهزة بطريقة غير قانونية وبيعها في السوق السوداء.

وأضاف البيان أن قسم شرطة الحمدانية في حلب تمكن من ضبط ( 34 ) جهاز تتبع (GPS) مخصصة لوسائل النقل الجماعي ضمن مركبة عامة نوع (فيرنا) وتوقيف شخصين لإقدامهما على التلاعب بتلك الأجهزة لقاء المنفعة المادية من أصحاب تلك الأجهزة بهدف حصولهم على مادة المازوت المخصصة لهذه الأجهزة بطريقة غير قانونية.

وحسب البيان تم اتخاذ الإجراءات القانونية وسيتم تقديم المقبوض عليهم إلى القضاء بعد الانتهاء من التحقيقات معهم أصولاً.