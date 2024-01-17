كوبر متخوف من مبارة الغد أمام استراليا ..! وأيهم أوسو: سأقدم ما في وسعي

تشرين- إبراهيم النمر:

عقد اليوم المؤتمر الصحفي لمباراة منتخبنا الوطني للرجال بكرة القدم أمام نظيره الأسترالي غداً في ملعب جاسم بن حمد في الثانية والنصف ظهراً، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من نهائيات أمم آسيا التي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة.

فقد قال المدير الفني للنسور الأرجنتيني هيكتور كوبر: كل المباريات صعبة ومعقدة ومباراة الغد الأقوى ولدينا ثقة بلاعبينا بتحقيق نتيجة إيجابية.

وشدد كوبر أنه من الصعب أن تلعب للتعادل، نحن نحاول بشكل مستمر الفوز في أي مباراة وبعد تحليل مباريات المنافسين قد يكون التعادل جيداً.

مضيفاً: صحيح أن القواعد نفسها في كرة القدم ونحن نعمل دائماً على زيادة جرعات التأقلم والوصول إلى مئة بالمئة للتأقلم يحتاج هذا الشيء إلى وقت وهنالك طرق مختلفة للعب ونحن نختار اللاعبين الذين ينفذونها دفاعياً وهجومياً.

واستذكر مدرب النسور مباراة 2019 مع أستراليا مرحلة انتهت، لدينا لاعبون جدد وطموحات جديدة، مباراة الغد صعبة لكن طموحنا مشروع بتحقيق نتيجة إيجابية غداً.

وتكلم كوبر عن مستقبله الذي ربطه بلقاء الغد، حيث قال مستقبلي هو يوم غد، أنا لا أفكر في المستقبل البعيد، ما يهمني هو مباراة الغد والتكهن بالتوقعات هو في علم الغيب.

وأوضح كوبر أننا نحاول إمداد المهاجمين بشكل أكبر والوصول إلى شباك المنافس مع الحفاظ على التوازن بين الدفاع والهجوم، لا يمكن تصحيح الأمور بسرعة فائقة، لأنه علينا اللعب مباشرةً وسنلعب بإمكاناتنا وخاصةً عندما نواجه منتخبات قوية.

بدوره اللاعب أيهم أوسو قال: سنقدم كل الجهود لتقديم مباراة جيدة وتحقيق نتيجة تسعد الجمهور السوري.

وتابع أوسو: اللاعبون في المنتخب متفاهمون ومنسجمون وأنا سعيد جداً والجميع بحالة ذهنية جيدة، أنا ولدت في السويد وعائلتي كلها تحب كرة القدم، انضمامي للمنتخب شرف كبير، أنا وعائلتي سعيدون جداً، والآن بعد لعبي لوديتين ومباراة رسمية، فأنا فخور جداً بانضمامي للمنتخب وسأقدم كل ما في وسعي من أجل إسعاد الجمهور السوري.

وختم أيهم أوسو: أنا متحمس جداً لمباراة الغد ولسنا خائفين وسنلعب مباراة قوية وليست لدينا أي ضغوطات.